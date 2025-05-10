Пенсії перерахують заднім числом: кого і коли це торкнеться

У той час, як одним українським пенсіонерам загрожує зменшення пенсії, інші можуть розраховувати на її збільшення. За даними Oboz.ua, це станеться з червня. При цьому перерахунок відбудеться заднім числом за період починаючи з квітня, а розмір збільшення залежатиме від стажу та розміру зарплати.

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Під перерахунок підпадуть тільки пенсіонери, які працюють, у кого з моменту призначення (перерахунку) минуло 24 місяці. Порядок проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати, визначено частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», постановами КМУ та ПФУ.

«Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам — 1 квітня 2025 року У той же час перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2025 року (термін подачі звітів — до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде здійснено перерахунок, отримають збільшені пенсійні виплати та доплату за попередні місяці починаючи з 1 квітня», — пояснили у ПФУ.

Так, з 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2025 року придбали 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

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На суму від 500 грн пенсії збільшать українцям, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, а також мають високі зарплати. Наприклад, якщо ви отримаєте пенсію у розмірі 5 тис. грн та при виході на заслужений відпочинок мали 30 років стажу, то після перерахунку виплата може збільшитися на 333 грн. Якщо ваша пенсія становить 6 тис. грн за цих самих умов, то збільшення може бути на рівні 400 грн, при пенсії в 7 тис. грн — 562 грн.

Водночас деякі українці можуть втратити свої пенсійні виплати, якщо допустять якусь із цих трьох помилок.

Фото: pixabay

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