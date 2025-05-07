Доведіть ПФУ, що ви — не верблюд: експерт розповів, чому деяким пенсіонерам можуть зменшити розмір пенсії

Як відомо, частина пенсіонерів може збільшити суму пенсійних виплат за допомогою переоформлення пенсій, і це, звичайно, гарна новина.

Водночас існує не така радісна практика, коли від українців вимагають надати довідки, які вони просто не в змозі принести.

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Один з таких випадків описує експерт з пенсійного права Сергій Коробкін.



«Сьогодні поговоримо про те, як довести Пенсійному фонду, що ти не верблюд. Чому люди мають доводити очевидні речі? Розберемося, чому людина недоотримує частину пенсії, чи то через сліпу бюрократію, чи то через недосконале законодавство. Я впевнений, що в коментарях ви можете навести безліч інших подібних прикладів», — зазначив експерт.

Коробкін навів приклад зі своєї практики, суть якого полягає у тому, що жінка не працює, але довести цього ПФУ не може, тому недоодержує частину пенсії.

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Виплати їй призначили у 2018 році, коли вона ще продовжувала працювати до лютого 2022 року. Потім її фірма призупинила діяльність, більшість працівників написали заяви на відпустки власним коштом. З травня 2023 року жінка виїхала за кордон і з жовтня 2023 року її остаточно було звільнено.

При цьому у неї на руках немає ані копії наказу про звільнення, ані трудової книжки — все залишилося в Україні. Але вона запевняє, що весь цей час підприємством подавалася звітність щодо сплати єдиного внеску.

«Робила спроби повідомити Пенсійний фонд про зміну свого статусу через їхній портал, але він просить скани. Якщо вони бачать, що пенсіонер почав працювати, то хіба вони не бачать, що перестав працювати? Як мені діяти у такій ситуації?» — цитує експерт слова жінки.

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Звичайно, Коробкіна обурює те, що ПФУ необхідно підтвердження, що людина офіційно не працює.

«Вони бачать, що сплати внесків вже немає, але формально потрібно ще додати якийсь документ чи то довідку з роботи, чи то трудову книжку. Навіть якщо підприємство у простої, людину все одно вважають такою, що працює. Таке правило діє, до речі, і стосовно пенсіонерів-підприємців. ФОП відкрито, але доходів і внесків немає. Все одно у такого пенсіонера в пенсійній справі стоїть статус, що він працюючий», — пише експерт.

Річ у тому, що для працюючих пенсіонерів існує низка обмежень.

Наприклад, зараз для всіх непрацюючих застосовують для розрахунку пенсії прожитковий мінімум в розмірі 2361 грн, від якого залежить мінімальна пенсія та доплата за понаднормовий стаж.

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А в описаному випадку у жінки, вочевидь досі застосовується прожитковий мінімум в розмірі 1 700 гривень, що діяв на момент призначення пенсії. Оскільки її досі вважають працюючою, то цей показник не переглядається.

Пенсійний фонд відстежує і регулярно перевіряє всіх пенсіонерів через Державний реєстр застрахованих осіб, чи сплачуються за людину пенсійні внески, чи ні, тобто працює вона, чи ні.

Якщо людина працевлаштувалася і не повідомила, то це відстежують, а потім нараховують переплату і змушують повертати гроші.

А коли треба довести, що ти припинив працювати, то відсутність сплати внесків відстежувати ніхто не квапиться. До речі, саме на підставі даних з реєстру застрахованих осіб для тих, хто працює, щороку робиться автоматичний перерахунок пенсій з 1 квітня.

За словами Коробкіна, точно не відомо, які саме звіти подавалися у конкретному випадку. Якщо у поданій звітності чітко зазначено, що людину звільнено і ці дані доступні Пенсійному фонду в Державному реєстрі застрахованих осіб, то ці відомості мають прийняти. Тобто це допускається, якщо немає паперових документів.

Інша справа, коли просто немає сплати внесків. Коли роботодавець подав звіт і позначив, що людину звільнено.

Для вирішення проблеми Коробкін радить зазирнути у «Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій…», що затверджений постановою правління Пенсійного фонду від 25 листопада 2005 року № 22−1.

У Порядку прописано, які документи підтверджують, що людина не працює і не здійснює жодної діяльності, пов’язаної з отриманням доходів, з яких сплачуються страхові внески. Це повинні бути

копія наказу чи розпорядження про звільнення з роботи, трудова книжка АБО відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб та відомості про відсутність реєстрації як підприємця.

Якщо наказ або трудову книжку має надати пенсіонер. То відомості з реєстрів Пенсійний фонд бере і додає до пенсійної справи самостійно.

Тож експерт наголосив на тому, що якщо в Держреєстрі стоїть позначка, що людину звільнено, то це мають врахувати у Пенсійному фонді навіть без паперових підтверджень.

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