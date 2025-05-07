Як уникнути скасування виплати пенсій: яких трьох помилок не можна припускатися

Може трапитися ситуація, за якої одержувач пенсії може залишитися без виплат. При цьому пенсійних перерахувань можна позбутися, якщо припуститися однієї з трьох помилок.

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Про це повідомляє Управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, відповідаючи на запитання пенсіонерів. Пов'язані ці помилки можуть бути з перебуванням пенсіонера закордоном або невиконанням ним деяких дій.

Так, позбутися пенсійних виплат українські пенсіонери можуть у таких випадках, як:

пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію вчасно;

протягом 6 місяців не було руху коштів на банківському рахунку, на який надходить пенсія;

пенсіонер із тимчасово окупованих територій отримує пенсію рф.

У разі якщо з якоїсь із перерахованих вище причин пенсіонер позбавляється виплат, повернути їх він може за таким алгоритмом дій:

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Подати заяву до Пенсійного фонду України із зазначенням банківського рахунку; Пройти фізичну ідентифікацію.

Заяву можна подати як особисто, так і онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису «Дія.Підпис». Фізична ідентифікація проводиться у форматі відеоконференції.

У разі якщо пенсіонер перебуває закордоном, він може надіслати письмову заяву поштою за місцем реєстрації. Також йому доведеться додати документ про факт, що особа є живою, оформлений через українську дипломатичну установу та інші документи згідно з п. 6 постанови КМУ від 11.02.2025 № 299.

Якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом року після припинення, виплату поновлюють з дати припинення.

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Якщо виплата припинилася через те, що в ПФУ не мають даних про отримання або неотримання пенсіонером російської пенсії, він може написати до Пенсійного фонду довільну заяву, в якій повідомить, що не є одержувачем пенсійних виплат країни-окупанта.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які існують способи збільшити пенсію для українців.

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