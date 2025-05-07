Як уникнути скасування виплати пенсій: яких трьох помилок не можна припускатися
Може трапитися ситуація, за якої одержувач пенсії може залишитися без виплат. При цьому пенсійних перерахувань можна позбутися, якщо припуститися однієї з трьох помилок.
Про це повідомляє Управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, відповідаючи на запитання пенсіонерів. Пов'язані ці помилки можуть бути з перебуванням пенсіонера закордоном або невиконанням ним деяких дій.
Так, позбутися пенсійних виплат українські пенсіонери можуть у таких випадках, як:
- пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію вчасно;
- протягом 6 місяців не було руху коштів на банківському рахунку, на який надходить пенсія;
- пенсіонер із тимчасово окупованих територій отримує пенсію рф.
У разі якщо з якоїсь із перерахованих вище причин пенсіонер позбавляється виплат, повернути їх він може за таким алгоритмом дій:
- Подати заяву до Пенсійного фонду України із зазначенням банківського рахунку;
- Пройти фізичну ідентифікацію.
Заяву можна подати як особисто, так і онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису «Дія.Підпис». Фізична ідентифікація проводиться у форматі відеоконференції.
У разі якщо пенсіонер перебуває закордоном, він може надіслати письмову заяву поштою за місцем реєстрації. Також йому доведеться додати документ про факт, що особа є живою, оформлений через українську дипломатичну установу та інші документи згідно з п. 6 постанови КМУ від
Якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом року після припинення, виплату поновлюють з дати припинення.
Якщо виплата припинилася через те, що в ПФУ не мають даних про отримання або неотримання пенсіонером російської пенсії, він може написати до Пенсійного фонду довільну заяву, в якій повідомить, що не є одержувачем пенсійних виплат країни-окупанта.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, які існують способи збільшити пенсію для українців.88
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