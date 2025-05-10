39.60 / 40.16 44.79 / 45.51
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Полонені росіяни сплачуватимуть податки в Україні, — рішення Кабміну

15:39 10 травня 2025
В Україні змусять полонених окупантів сплачувати податки

Російські окупанти, які потрапили в український полон, будуть сплачувати податки з отриманих доходів. Відповідний законопроєкт вже схвалено Кабінетом міністрів України. Про це йдеться у повідомленні представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

«Згідно із законопроєктом, військовополонені будуть визначені окремою категорією фізичних осіб-нерезидентів України згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими (1949) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (1977)», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що російські військовополонені не просто «сидять» у таборах, а працюють. Зокрема, чимало одягу для наших військових пошито саме полоненими. Вони також виконують й інші роботи. Досі з із зароблених ними грошей податки не сплачувались. Але тепер, якщо закон ухвалять, то всі, зароблені ними кошти, підлягатимуть оподаткуванню. З них будуть вираховувати податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (5%).

Як писали «ФАКТИ», серед російських полонених трапляються також вихідці з країн Глобального Півдня, наприклад, з Непалу, Сомалі, Сьєрра-Леоне та Куби.

РЕКЛАМА

98

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Трептов-парк у Берліні, фото Лариси Крупіної

У Берліні на розпіареному пропагандою СРСР меморіалі в Трептов-парку полеглим радянським воїнам… немає жодного імені загиблого радянського солдата

Східний гороскоп на тиждень з 12 травня до 18 травня 2025 року

Щурам знадобиться перепочинок, а Тигри зможуть повернути втрачене: східний гороскоп на тиждень 12 — 18 травня

Насіння огірків

Посів огірків: на яку глибину й коли найкраще сіяти, щоби врожай лише радував

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Рибам — «Туз Жезлів», Стрільцям — «Туз Пентаклів», а Близнюкам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 10 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту