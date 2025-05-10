Російські окупанти, які потрапили в український полон, будуть сплачувати податки з отриманих доходів. Відповідний законопроєкт вже схвалено Кабінетом міністрів України. Про це йдеться у повідомленні представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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«Згідно із законопроєктом, військовополонені будуть визначені окремою категорією фізичних осіб-нерезидентів України згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими (1949) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (1977)», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що російські військовополонені не просто «сидять» у таборах, а працюють. Зокрема, чимало одягу для наших військових пошито саме полоненими. Вони також виконують й інші роботи. Досі з із зароблених ними грошей податки не сплачувались. Але тепер, якщо закон ухвалять, то всі, зароблені ними кошти, підлягатимуть оподаткуванню. З них будуть вираховувати податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (5%).

Як писали «ФАКТИ», серед російських полонених трапляються також вихідці з країн Глобального Півдня, наприклад, з Непалу, Сомалі, Сьєрра-Леоне та Куби.

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