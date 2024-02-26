Індія звернулася до росії із проханням достроково звільнити завербованих на війну індійців

Через великі втрати в російській армії кремль залучає до війни в Україні іноземних найманців. Так, видання Hindu повідомило, що близько 100 індійців були найняті російською армією за останній рік і щонайменше троє з них перебувають на кордоні з Україною.

ВІДЕО ДНЯ

Індія звернулася до російської влади з проханням про дострокову демобілізацію індійців, які працюють в якості допоміжного персоналу в російській армії, повідомило в п'ятницю Міністерство закордонних справ (МЗС), закликавши громадян Індії триматися подалі від війни в Україні.

Коментар речника МЗС Рендхіра Джайсвала з'явився після того, як видання The Hindu повідомило, що щонайменше троє індійців, найнятих росією охоронцями, були змушені воювати на боці російських військ уздовж кордону з Україною. Згодом The Hindu повідомило, що за останній рік російською армією було найнято близько 100 індійців, які, як стверджується, воювали на боці росіян.

«Нам відомо, що кілька громадян Індії записалися на допоміжні роботи в російській армії. Посольство Індії регулярно порушує це питання перед відповідними російськими органами влади з метою їх дострокового звільнення. Ми закликаємо всіх громадян Індії проявляти належну обережність і триматися подалі від цієї війни», — сказав пан Джайсвал.

РЕКЛАМА

Вперше на проблему звернув увагу член парламенту Індії Асадуддін Овайсі, який 25 січня звернувся до міністра закордонних справ С. Джайшанкара з проханням про їхнє повернення. Овайсі також закликав уряд ЄС врятувати індійську молодь, яка застрягла на російсько-українському кордоні. Він сказав, що «їхні життя в небезпеці і їхні сім'ї небезпідставно хвилюються».

Хоча відомо, що кілька індійців зголосилися приєднатися до Інтернаціонального легіону, створеного для боротьби з російськими військами в Україні у 2022 році, про присутність індійців на бойових позиціях на російській стороні повідомляється і визнається вперше.

РЕКЛАМА

161

Читайте нас у Facebook