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«Немає відчуття, що в мене еміграція»: Потап розповів про «повну зв'язку» з Україною та пісні російською мовою (відео)
Скандальний український продюсер та репер Потап, який під час війни живе за кордоном та нещодавно став власником ресторану, зазначив, що не важає себе емігрантом. Він дав інтерв’ю латвійському журналісту.
«Я все життя за свої 20 років кар'єри здебільшого по пів року проводив за кордоном, а зараз просто більше. Тому всередині себе я нікуди не виїхав з України. Я не маю відчуття, що я залишив батьківщину і у мене еміграція. Я в повній зв'язці зі своєю жовто-блакитною культурою та своєю країною», — розповів Потап.
Репер також розповів, чому продовжує співати пісні російською мовою.
«Ті пісні, які я виконую російською мовою, були нею написані для російськомовної аудиторії. І зараз величезна кількість російськомовних за межами рф та України. Це моя історія. Я намагаюся все життя відповідати на запитання тією мовою, якою мені їх ставлять. І якби ти звертався до мене українською мовою, то я б відповідав нею, або іспанською, або англійською. А те, що цією темою маніпулюють, то що робити — такі часи», — сказав продюсер.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно Настя Каменських чесно відповіла, чи розлучились вони з Потапом.66
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