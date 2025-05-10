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«Кольорова ходьба»: японський тренд, який багатьом сподобається
Щоденна ходьба — шлях до здоров'я. Здається, сьогодні це знає багато хто й успішно користується крокоміром у своєму смартфоні. Але є чимало й тих, кому складно себе змусити ходити без конкретної мети — наприклад, у магазин за покупками або в салон краси.
А однієї мотивації (розуміння, що це потрібно для здоров'я) виявляється замало.
Тренд, який у Японії називають новою медитацією, напевно багатьом сподобається. Це «кольорова ходьба». Суть її в тому, що, гуляючи, ви зосереджуєтеся на якомусь одному кольорі. Наприклад, сьогодні на помаранчевому. І помічаєте на своєму шляху все помаранчеве: квітка, машина, сукня, вивіска на будівлі… Завтра вибираєте фіолетовий колір, післязавтра — бордовий…
Такий метод схожий на квест. Його переваги в тому, що він допомагає відволіктися від тривожних думок та перезавантажитись.
Щоразу вибирайте відтінок, який знайти на дорозі не так просто. Наприклад, салатовий, малиновий, бірюзовий.
Вмійте помічати на своєму шляху красу — квітку, пташку, метелика. Позитивні емоції потрібні кожній людині.
Раніше Ольга Сметанська розповіла про золоте правило розхламлення, яке багатьом сподобається.
Фото з альбому Ольги Сметанської89
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