Як позбутися живота: спробуйте цю просту вправу

З теплими сонячними днями та зеленню, що оживає, тема схуднення знову стає актуальною. Щоб встигнути привести себе у форму, варто зробити ставку на певну вправу, яка не тільки зміцнить м'язи, але й змоделює фігуру.

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Спалювання жиру вимагає цілеспрямованості. Однак це не означає, що ви повинні негайно бігати марафони або плавати по 20 разів на день у басейні. Більше того, персональні тренери постійно наголошують на тому, що не варто кидатися з головою у воду, оскільки це може призвести до різних травм або просто виснажити організм. Отже, якщо ви хочете схуднути навесні і змусити застояні м’язи рухатися, спробуйте цю просту вправу, пише Poradnik zdrowie.

Хорошим рішенням, яке поєднує в собі спалювання жиру і кардіоефекти, тобто насичення організму киснем і зміцнення серця, є силова ходьба. Ця вправа підвищує частоту серцевих скорочень і, в той же час, не перенапружує суглоби та м'язи. Важливо, що під час тренування ви маєте можливість спалити стільки ж калорій, скільки під час звичайної пробіжки.

Що таке спортивна хода? У двох словах — це не що інше, як швидка ходьба. Звичайно, її темп залежить від багатьох факторів, включаючи рівень попередньої фізичної активності, рельєф місцевості та питання, пов'язані зі здоров'ям. Тим не менш, вважається, що середня швидкість ходьби під час силової ходьби повинна становити від 6 до 8 км/год.

Варто, однак, зазначити, що, починаючи займатися аеробними видами спорту, слід починати з нижчого рівня. Для початку цілком достатньо ходити в рівномірному темпі близько 30 хвилин. З часом маршрут слід подовжувати, а швидкість поступово збільшувати, дотримуючись здорового глузду, щоб не наражати себе на задишку, запаморочення або різні травми і хворобливі відчуття.

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Може здатися, що швидка ходьба — це зовсім не мистецтво. Однак фахівці зазначають, що про техніку забувати не варто.

Під час тренувань зі спортивної ходи хоча б одна нога повинна постійно контактувати з землею. Перед тим, як почати ходити, розтягніть м'язи та сухожилля, що амортизують стопи. Виконайте кілька кругових рухів, спираючись пальцями ніг на землю. Також корисно використовувати прості вправи для розтяжки м’язів ніг, щоб уникнути травм.

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У бігу є коротка «фаза польоту», коли обидві ноги відриваються від землі, швидка ходьба не передбачає такого моменту. Саме тому, серед іншого, коліна та інші суглоби не так схильні до травм, як при бігу. А все завдяки тому, що під час силової ходьби ви ніколи не приземляєтесь усією вагою тіла з повітряного положення.

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Скористайтеся рухом рук. Зігніть руки в ліктях, досягнувши кута 90 градусів, і, ритмично розмахуючи ними здійснюйте силову ходьбу. Постава повинна бути вертикальною, груди підняті і гордовиті, а плечі відведені назад і опущені, подалі від вух. Стегна злегка нахиляйте вперед, але задіюйте м'язи тулуба, щоб підтримувати гарну поставу і прямий хребет. Не горбіться і не нахиляйте спину вперед.

Бажано одягати високі шкарпетки для тренування, але уникайте шкарпеток зі 100% бавовни, оскільки вони утримують вологу. Після тренування не забудьте розтягнутися і відпочити. Тепла ванна також чудово розслабляє напружені м'язи.

Раніше «ФАКТИ» називали 5 щоденних вправ, дуже корисних для жінок, які бажають швидко схуднути.

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