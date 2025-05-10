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Представниця України на «Міс світу» показала «Душу землі» (фото, відео)
Міс Україна-2024 Марія Мельниченко показала національний костюм, у якому вийде на сцену конкурсу краси «Міс Світу» 31 травня. Це відбудеться в Індії, яка нещодавно домовилася про припинення вогню з Пакистаном.
Костюм Марії, який одержав назву «Душа землі. Охоронниця життя» має дуже глибоке символічне значення. Це візуальний маніфест через символи пшениці, сонця та вітру, який розповідає світові про Україну як джерело життя, відродження та надії, інформує ТСН.
Назва образу — «Душа землі. Хранителька життя» — говорить сама за себе. В основі дизайну — глибока повага до української природи, жінки та землі, яка годує мільйони. Пшениця тут — не просто елемент декору, а символ продовольчої місії України.
Золотистий відтінок тканини, обʼємна вишивка у вигляді колосся, розсип зерен по сукні — усе це метафора української землі: щедрої, життєдайної, нескінченно сильної. Прозора накидка, що обіймає плечі, символізує степовий вітер та безмежність українських полів. А головний убір — сонячна корона з колосків — втілює не лише сонце, а й жіночу силу, що оберігає, лікує та веде до відродження.
Як писали «ФАКТИ», минулого року українка перемогла на престижному конкурсі краси.20
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