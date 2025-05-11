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Грошова допомога у серпні: кому потрібно написати заяву у ПФУ
Крім додаткових виплат у червні, деякі українці зможуть отримати «незаплановані» гроші у серпні.
Це відбудеться завдяки тому, що Кабмін ухвалив постанову про виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності у 2025 році.
Виплата передбачена законами України «Про статус ветеранів війни» та «Про жертви нацистських переслідувань».
Як і минулого року, пенсіонери, які мають право на цю допомогу, отримають її у серпні разом із пенсією. Додатково звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно.
Для ветеранів війни, які працюють або проходять службу, але не є пенсіонерами, кошти буде переказано на рахунки установ, де вони працюють чи служать. Важливо, щоб роботодавець подав відповідну заявку та мав документи, що підтверджують статус ветерана.
Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу/не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.
У заяві необхідно вказати особисті дані, реквізити банківського рахунку та документи, що підтверджують право на виплату.
Заяви приймаються до 1 серпня 2025 року, у разі відсутності можливості — до 1 жовтня 2025 року.
Подати заяву можна:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі за місцем проживання;
- поштою — на адресу територіального органу ПФУ;
- онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ з електронним підписом.
Раніше ми розповідали, що потрібно зробити пенсіонерам для підвищення пенсії.80
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