Українцям в червні перерахують пенсії заднім числом: хто отримає надбавку

У травні українці, які досягли пенсійного віку, можуть претендувати на додаткові виплати, враховуючи набутий страховий стаж.



Ще один перерахунок заплановано провести з 1 червня, пише Oboz.



Цей перерахунок проведуть заднім числом, а надбавку отримають працюючі пенсіонери, які станом на квітень мали щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

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Йдеться про перерахунок пенсії особам, які продовжували працювати, відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 42 Закону України від 09.07.2003 № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

«Перерахунок пенсії проводиться особам, які на 1 березня 2025 року набули не менше 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії або минуло не менше ніж два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії», — цитує видання Пенсійний фонд України.

Якщо на 1 березня 2025 року у людини було менш як 24 місяці страхового стажу, пенсія буде збільшена з урахуванням цього стажу та, за потреби, з нової заробітної плати.

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Пенсіонерам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та на 1 березня поточного року набули 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу.

Також видання зазначає, що за останніми даними ПФУ, середня зарплата, з якої платять внески, становить 15 433 (інформація за березень). А кількість пенсіонерів станом на червень — 10,26 млн. Єдиний соціальний внесок становить 22% зарплати. Більшість цієї суми (але не вся) йде на пенсії. Однак навіть якщо уявити, що всі 22% витрачатимуть на фінансування Пенсійного фонду, вистачить на середню пенсію розміром лише в 3,5 тис. грн.

Нагадаємо, в Раді запропонували підвищити мінімальні пенсії за рахунок детінізації економіки, оптимізації державних видатків та впровадження пенсійної реформи.

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