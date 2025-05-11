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Всього три інгредієнти, і ваша пралка засяє чистотою, як нова

13:56 11 травня 2025
Пральню потрібно чистити, фото з відкритих джерел

Щоб пральна машинка працювала довше, її потрібно періодично чистити. Це важлива процедура, яку багато хто відкладає. Але регулярне чищення не тільки продовжує термін служби пристрою, але й забезпечує свіжість випраної білизни.

Замість традиційних засобів, таких як оцет, можна використовувати більш ефективні та екологічні методи, пише угорське видання для господинь.

Пральні машини з часом накопичують відкладення, вапняний наліт та плісняву. Ці забруднення не лише погіршують якість прання, а й можуть викликати неприємні запахи.

Існують натуральні методи чищення, які доглядають за пралкою не гірше за дорогу «хімію».

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Ефективні суміші можна приготувати з лимона та зубної пасти. Лимон має кислотні властивості, які допомагають видаляти накип, а зубна паста посилює цей ефект.

Для приготування суміші потрібно розрізати лимон та нанести на нього зубну пасту. Лимон покласти у барабан пральної машини та запустити режим прання без білизни. Додатково можна нанести зубну пасту на внутрішню поверхню дверцят машини.

Харчова сода та оцет теж чудово справляються з відкладеннями та пліснявою. Для чищення потрібно злегка загнути прокладку ущільнювача, посипати її харчовою содою, а потім полити оцтом. Залишити так на 30 хвилин, а потім запустити короткий цикл прання без білизни.

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Ще один засіб — таблетки для посудомийної машини. Дві таблетки для посудомийної машини, поміщені у порожній барабан й випрані при температурі 60 °C в режимі «Бавовна», ефективно видаляють вапняний наліт та інші забруднення.

Проводити чистку машини потрібно не рідше одного разу на шість місяців. Це не тільки покращить якість прання, а й допоможе уникнути неприємних запахів та продовжить термін служби пристрою.

«Використання натуральних засобів не тільки безпечне для вас та навколишнього середовища, а й економічно. Спробуйте ці методи, і ваша пральна машина завжди буде у відмінному стані», — запевняють автори статті.

Раніше ми розповідали про лайфхаки від українських блогерок, які допоможуть господиням при прасуванні білизни та приготуванні їжі.

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