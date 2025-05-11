Всього три інгредієнти, і ваша пралка засяє чистотою, як нова

Щоб пральна машинка працювала довше, її потрібно періодично чистити. Це важлива процедура, яку багато хто відкладає. Але регулярне чищення не тільки продовжує термін служби пристрою, але й забезпечує свіжість випраної білизни.

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Замість традиційних засобів, таких як оцет, можна використовувати більш ефективні та екологічні методи, пише угорське видання для господинь.

Пральні машини з часом накопичують відкладення, вапняний наліт та плісняву. Ці забруднення не лише погіршують якість прання, а й можуть викликати неприємні запахи.

Існують натуральні методи чищення, які доглядають за пралкою не гірше за дорогу «хімію».

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Ефективні суміші можна приготувати з лимона та зубної пасти. Лимон має кислотні властивості, які допомагають видаляти накип, а зубна паста посилює цей ефект.

Для приготування суміші потрібно розрізати лимон та нанести на нього зубну пасту. Лимон покласти у барабан пральної машини та запустити режим прання без білизни. Додатково можна нанести зубну пасту на внутрішню поверхню дверцят машини.

Харчова сода та оцет теж чудово справляються з відкладеннями та пліснявою. Для чищення потрібно злегка загнути прокладку ущільнювача, посипати її харчовою содою, а потім полити оцтом. Залишити так на 30 хвилин, а потім запустити короткий цикл прання без білизни.

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Ще один засіб — таблетки для посудомийної машини. Дві таблетки для посудомийної машини, поміщені у порожній барабан й випрані при температурі 60 °C в режимі «Бавовна», ефективно видаляють вапняний наліт та інші забруднення.

Проводити чистку машини потрібно не рідше одного разу на шість місяців. Це не тільки покращить якість прання, а й допоможе уникнути неприємних запахів та продовжить термін служби пристрою.

«Використання натуральних засобів не тільки безпечне для вас та навколишнього середовища, а й економічно. Спробуйте ці методи, і ваша пральна машина завжди буде у відмінному стані», — запевняють автори статті.

Раніше ми розповідали про лайфхаки від українських блогерок, які допоможуть господиням при прасуванні білизни та приготуванні їжі.

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