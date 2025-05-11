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Поради від блогерок-красунь: як перемолоти м’ясо так, щоб кухня залишилась чистою, а також, як позбавитись нагару на прасці
Українські блогерки активно діляться у соцмережах своїми лайфхаками щодо прибирання або приготування їжі.
Нещодавно одна красуня показала, як перемолоти м'ясо так, щоб кухня залишилась чистою. Жінка зазначила, що раніше вона після цієї процедури завжди ретельно вимивала кухню від м'ясного та цибулевого соку, який розлітається всюди. Але тепер вона використовує харчову плівку, яку натягає на м'ясорубку й миску, куди виходить фарш.
Після такої роботи кухня залишається чистою. Й не потрібно знов вимивати меблі й підлогу.
Ще одна блогерка поділилася своїм досвідом, як позбавитись нагару на прасці, який псує чисті речі. За її словами знадобиться тільки таблетка аспірину. Праску потрібно нагріти, а таблеткою витерти весь нагар.
Нагадаємо, раніше миловидна блогерка Діана розповіла, як різати цибулю і не плакати, а Памела — як тримати чистими ганчірки на кухні.41
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