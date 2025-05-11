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Події

Смертельна ДТП у Харкові: зіткнулися Skoda і багатотонна фура, загинули троє людей

14:09 11 травня 2025
В аварії в Харкові загинули троє людей, фото Нацполіції

У Харкові ввечері 10 травня сталася смертельна ДТП, в якій загинули троє людей.

Про аварію повідомили в обласному главку поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 10 травня на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Енергетиків.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Skoda Octavia виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіштовхнувся з вантажною автоцистерною КАМАЗ 4310.

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Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля та двоє його пасажирів 50 і 43 років загинули.

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«Слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми розповідали про аварію на Полтавщині, у якій загинули поліцейський та військовий з ТЦК.

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