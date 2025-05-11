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Смертельна ДТП у Харкові: зіткнулися Skoda і багатотонна фура, загинули троє людей
У Харкові ввечері 10 травня сталася смертельна ДТП, в якій загинули троє людей.
Про аварію повідомили в обласному главку поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 10 травня на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Енергетиків.
За даними правоохоронців, водій автомобіля Skoda Octavia виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіштовхнувся з вантажною автоцистерною КАМАЗ 4310.
Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля та двоє його пасажирів 50 і 43 років загинули.
«Слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.
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