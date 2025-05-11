«Це лише цифри»: наречена Міка Джаггера пояснила, чому її не бентежить 44-річна різниця у віці

Заручена з лідером легендарного гурту Rolling Stones Міком Джаггером балерина Мелані Хемрік розповіла журналістам, як почувається у стосунках з 81-річним рокером, який старший за неї на 44 роки.

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Про це пише видання Page Six, репортер якого застав Мелані на доріжці New York City Ballet 2025 Spring Gala.



Як виявилося, різниця у віці анітрохи не бентежить дівчину — у випадку з Джаггером, на думку Хемрік, вік — лише цифри.

«Він молодший за мене! І він приголомшливий, справді приголомшливий!» — відповіла Мелані на запитання.

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Видання нагадує, що Мік Джаггер та Мелані Хемрік познайомилися в Японії у 2014 році, де кожен із них знаходився на гастролях зі своїм колективом.

Через два роки Мелані народила первістка — для рокера він став восьмою дитиною, його старшій дочці на той момент було вже 46 років. Хлопчика назвали Деверо Октавіан Безіл Джаггер.

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Нещодавно Мелані зізналася, що весілля в їхніх планах поки що немає, і розповіла, чому. У розмові з репортером Page Six кохана Міка Джаггера також додала, що в її танцювальній кар'єрі настала перерва.

Вона зосередилася на сім'ї, і навіть зайнялася написанням художніх романів. Наразі Мелані Хемрік працює над третьою книгою. За її словами, дія всіх її історій розгортається у світі танцю, і їй є що сказати.

Нагадаємо, що минулого року Мік Джаггер займав 315 місце серед найбагатших людей Великобританії.

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