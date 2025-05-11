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«Це лише цифри»: наречена Міка Джаггера пояснила, чому її не бентежить 44-річна різниця у віці
Заручена з лідером легендарного гурту Rolling Stones Міком Джаггером балерина Мелані Хемрік розповіла журналістам, як почувається у стосунках з 81-річним рокером, який старший за неї на 44 роки.
Про це пише видання Page Six, репортер якого застав Мелані на доріжці New York City Ballet 2025 Spring Gala.
Як виявилося, різниця у віці анітрохи не бентежить дівчину — у випадку з Джаггером, на думку Хемрік, вік — лише цифри.
«Він молодший за мене! І він приголомшливий, справді приголомшливий!» — відповіла Мелані на запитання.
Видання нагадує, що Мік Джаггер та Мелані Хемрік познайомилися в Японії у 2014 році, де кожен із них знаходився на гастролях зі своїм колективом.
Через два роки Мелані народила первістка — для рокера він став восьмою дитиною, його старшій дочці на той момент було вже 46 років. Хлопчика назвали Деверо Октавіан Безіл Джаггер.
Нещодавно Мелані зізналася, що весілля в їхніх планах поки що немає, і розповіла, чому. У розмові з репортером Page Six кохана Міка Джаггера також додала, що в її танцювальній кар'єрі настала перерва.
Вона зосередилася на сім'ї, і навіть зайнялася написанням художніх романів. Наразі Мелані Хемрік працює над третьою книгою. За її словами, дія всіх її історій розгортається у світі танцю, і їй є що сказати.
Нагадаємо, що минулого року Мік Джаггер займав 315 місце серед найбагатших людей Великобританії.62
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