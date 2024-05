Пол Маккартні став першим британським музикантом-мільярдером

Журнал Sunday Times опублікував список найбагатших людей Великобританії. Увагу читачів привернула фігура Пола Маккартні, який задіяв штучний інтелект, щоб випустити останню пісню The Beatles. Один із засновників легендарного гурту став першим британським музикантом-мільярдером. Цього року музикант піднявся на 10 позицій у списку найбагатших. Тепер він посідає 165 місце з 350 британських багатіїв, пише RMF 24.

За рік його статки збільшилися на 50 мільйонів фунтів стерлінгів і перевищили мільярдну позначку.

Пол Маккартні перебуває в цьому списку вже давно. Більше того, він не вперше стає найбагатшим музикантом Британії. У 2022 році його статки оцінювалися у 865 мільйонів фунтів стерлінгів, а роком пізніше — у 950 мільйонів фунтів стерлінгів. Ці гроші були помножені на доходи від його туру Got Back Tour, збільшення вартості його музичного каталогу, кавер-версію його пісні «Blackbird» у виконанні Бейонсе та випуск останньої пісні The Beatles «New And Then».

А як щодо його колег-артистів? Елтон Джон, який піднявся з 309-го на 291-ше місце в цьогорічному списку багатіїв Sunday Times, може похвалитися статками в 470 мільйонів. На 315 і 319 місцях розташувалися Мік Джаггер і Кіт Річардс з вражаючими статками, які оцінюються в £415 млн.

Перше ж місце в списку найбагатших британців посів Гопічанд Хіндуджа. Статки індійсько-британського бізнесмена оцінюються в 37,19 мільярда фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, музиканти з десятки найбагатших, зокрема Пол Маккартні, Стінг та Ед Ширан, підтримують Україну у її боротьбі проти російського агресора.

