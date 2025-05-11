Знову неприємності: Меган Маркл загрожує позов на 10 мільйонів доларів через рецепт солі для ванн

Адвокатам продюсерської компанії, що стоїть за програмою «З любов'ю, Меган», довелось спілкуватися з обуреною глядачкою Робін Патрік. Жінка стверджувала, що домашній рецепт солі для ванн герцогині Сассекської залишив її з «катастрофічними опіками». Робін розповіла про пережите та надіслала фотографії травм.

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Вона стверджувала, що дотримувалася рецепта солі для ванн, яким Меган поділилася в шоу Netflix «З любов’ю, Меган». Рецепт включав англійську сіль, олію арніки, олію лаванди, рожеву гімалайську сіль та сухоцвіти, пише Independent.

Патрік хворіє на діабет. Вона сказала, що солі для ванн викликали у неї «значний біль та косметичний дискомфорт».

Людям з діабетом не рекомендується використовувати солі для ванн. Як зазначає MedicalNewsToday, «люди з діабетом часто мають сухі ноги або пошкодження нервів, що є наслідком діабетичної нейропатії. Коли розвиваються рани, такі як пухирі, вони можуть довго загоюватися. Тривале замочування також може відкрити невеликі тріщини на шкірі, що дозволяє мікробам проникнути всередину».

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Робін Патрік погрожувала подати до суду на Меган з вимогою сплатити 10 мільйонів доларів штрафних санкцій. Вона також вимагала 75 тисяч доларів компенсації збитків для покриття медичних витрат, які можуть виникнути внаслідок її ймовірних опіків.

Але адвокати заявили, що ні герцогиня Сассекська, ні продюсерська компанія не несуть перед глядачкою відповідальності.

«Жодна зі сторін, відповідальних за серіал, включаючи організації, які ви перерахували у своєму листі, не зобов’язана перед вами діяти особливо обережно, оскільки у вас немає особливих стосунків з жодною з них з юридичної точки зору», — йдеться у відповіді.

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На що Патрік сказала, що, на її думку, Меган мала б попереджати своїх глядачів про продукти та рецепти, якими вона ділиться. Зокрема про те, що ефірні олії в солях для ванн можуть негативно впливати на людей з діабетом.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл викрили у брехні.

Фото: Getty Images

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