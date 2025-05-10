Меган Маркл викрили у брехні: що знову вона накоїла

В той час як британці вимагають позбавити герцогів Сассекських королівських титулів, слова та дії Меган Маркл піддали аналізу експертка Мегін Келлі та королівський експерт Ден Вутон. Обоє заявили, що не вірять у її чесність, пише Geo.tv.

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Вутон першим поділився своїми думками:

«Я просто хочу нагадати людям, що Меган Маркл каже, що вона щаслива у своїх стосунках з принцом Гаррі. Але коли її питають: „Чи залишишся ти з принцом Гаррі назавжди? Чи будеш ти одружена з ним назавжди?“ І її голос підіймається на дві октави, і вона каже: „Так“, бо бреше. Ми говорили про це, але вона вже продає видавцям книгу про своє розлучення».

Правда ж полягає в тому, вважає експерт, що Меган не хоче зараз писати книгу, яка, очевидно, міститиме купу позитивних речей про принца Гаррі.

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«Бо вона готується до великого дня виплати, який, як вона знає, буде величезним виграшем, щоб підтримувати її на роки. Саме це вона пропонує зробити», — переконаний Вутон.

Своєю чергою Мегін Келлі додала, що хоча Маркл «без макіяжу», у неї «ідеальна укладка», що робить її вигляд фальшивим.

«Вона також вдає, що плаче, — пояснила експертка. — Ми збільшили зображення, щоб побачити — жодної сльози не видно! Подивіться на це, я запрошую глядачів подивитися на це зблизька. Де сльоза? Там нічого немає».

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На жаль, попри величезні зусилля Меган так і не може добитися прихильності суспільства. Нагадаємо, навіть зворушливе фото принца Гаррі та дітей, зроблене Меган Маркл, викликало критику у королівських джерел.

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