Відомі астрологи, а також мольфар Макс Гордєєв впевнені, що вже завтра, 12 травня, у представників шести знаків зодіаку почнеться нове життя.



А що думають з цього приводу знавці Таро, пише сайт з прогнозами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Верховна Жриця»

Овнам варто прислухатись до інтуїції, особливо у спілкуванні з близькими. Довіртеся своїм відчуттям, вони вас не підведуть. Також варто проявити емпатію та підтримати людину.

Поради карт — Не відмовляйтеся приходити людям на допомогу — це може змінити перебіг подій у майбутньому.

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Телець — «Вісімка Мечів»

Для Тельців існує ризик непорозуміння і навіть відкритих конфліктів. Не намагайтеся вирішити всі проблеми наодинці. Уникайте різких слів, особливо у близькому оточенні. Намагайтеся бути гнучкими і не чиніть опір змінам.

Поради карт — Довіряйте лише перевіреним людям та не приймайте швидких рішень.

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Близнюки — «П'ятірка Мечів»

Близнюкам важливо не піддаватися на провокації та не вплутуватися у чужі конфлікти. Краще сконцентруватися на особистих цілях, дійте послідовно та вдумливо й розраховуйте на себе.

Поради карт — Ваша завзятість окупиться, якщо ви залишитеся чесними перед собою.

Рак — «Дев'ятка Пентаклів»

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У Раків буде вдалий день для наведення порядку у будинку, аналізу бюджету або вирішення завдань, пов'язаних з майном. Не бійтеся нестандартних підходів. Однак важливо не брати на себе зайве.

Поради карт — Просіть допомоги, але робіть це обґрунтовано.

Лев — «Відлюдник»

Левам потрібно щось переосмислити чи зробити внутрішній вибір. Карта радить не поспішати з висновками та нікому не відкривати своїх задумів завчасно. Не виключено, що ви отримаєте важливе осяяння, якщо залишитеся у тиші.

Поради карт — Буде добре, якщо ви дозволите собі зробити паузу.

Діва — «Сила»

Діви можуть зіткнутися з опором, але карта вказує, що є всі ресурси, щоб впоратися. Важливо діяти без тиску та агресії. Використовуйте внутрішню енергію для реалізації давніх задумів.

Поради карт — Варто прислухатися до себе: інтуїція підкаже правильний шлях.

Терези — «Помірність»

Терезам слід знайти баланс між справами та відпочинком. Важливо знайти золоту середину й бути помірними у всьому: у харчуванні, словах, діях. Якщо вдасться зберегти рівновагу, то день пройде спокійно і навіть гармонійно.

Поради карт — Варто звернути увагу на знаки долі, особливо якщо ви думаєте про новий етап у житті.

Скорпіон — «Четвірка жезлів»

На Скорпіонів можуть чекати на приємні події. День ідеально підходить для завершення справ, особливо тих, що були розпочаті у минулому. День сприятливий для налагодження стосунків та зміцнення довіри.

Поради карт — Завтра не варто відмовлятися від запрошень: випадкова розмова може обернутися початком чогось важливого.

Стрілець — «Паж Жезлів»

Стрільцям варто бути відкритими до нових ідей та можливостей. День сприяє початку невеликих, але перспективних справ, особливо якщо вони пов'язані із саморозвитком. Не бійтеся бути допитливимиї.

Поради карт — Зверніть увагу на свій фізичний стан.

Козоріг — «Двійка Кубків»

У Козорогів новий етап у стосунках. Завтра у вас можливі як приємні моменти, так й непрості визнання, тому важливо зберігати спокій. Уникайте перевантажень й перенесення старих конфліктів у справи.

Поради карт — Слідкуйте за емоційним станом, не беріть на себе зайвого.

Водолій — «Сімка Кубків»

Водолії можуть зіткнутися з надмірною кількістю ідей або пропозицій. Не піддавайтеся ілюзіям. Краще уникати спонтанних покупок чи рішень, особливо, якщо вони пов'язані з іншими людьми.

Поради карт — Не варто відмовлятися від спілкування: випадковий контакт може дати цінну підказку.

Риби — «Зірка»

Рибам завтра варто дотримуватися плану, навіть якщо все здається повільним, а шлях до мети може бути звивистим. Важливо бути стриманими та не піддаватися на провокації. Ваша винахідливість та дипломатія допоможуть подолати навіть найдивніші ситуації.

Поради карт — Не перенавантажуйте себе справами, краще зосередьтеся на одному, але важливому напрямку.

А що обіцяють карти Таро на наступному тижні, йдеться у відео.

Східний гороскоп для всіх знаків зодіака на тиждень 12 — 18 травня читайте на сайті «ФАКТІВ».

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