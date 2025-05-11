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Дякуємо за любов: Потап і Настя вперше за довгий час показали своїх мам

18:05 11 травня 2025
Потап та Настя, фото instagram.com/realpotap

Сьогодні, 11 травня, у багатьох країнах світу відзначають День матері. Певно, саме з цієї причини Христина Орбакайте вибрала цю дату для відвідування Кіпру, де мешкає її мама Алла Пугачова.

Також привітати своїх мам зі святом вирішили й українські зірки.

«З Днем матері мою @lida.kamenskux і кожну маму», — написала у соціальній мережі Настя Каменських й додала: «Дякую за любов, яка не вимагає нічого взамін».

Артистка показала фото своєї мами у різні часи.

Ще більше здивував шанувальників чоловік Насті Потап, який майже ніколи не публікував фото з найріднішою людиною.

Він привітав англійською жінок з Днем матері й розмістив світлини — Потап відпочиває разом з мамою, певно, десь за кордоном.

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Нагадаємо, нещодавно Каменських привітала чоловіка з днем народження, здивувавши деяких шанувальників звертанням «колишній».

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