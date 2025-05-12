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Штучний інтелект проти розрухи: політолог Філіндаш назвав шлях розвитку України
Майбутнє України після війни — не в агросекторі та надрах, а в розвитку інтелектуального сектора. Про це пише політолог Євген Філіндаш, коментуючи глобальні технологічні тренди.
За його словами, тільки за перші місяці 2025 року понад 52 тисячі IT-фахівців по всьому світу втратили роботу через стрімкий розвиток штучного інтелекту. Машини вже сьогодні замінюють людину в рутинному програмуванні, і це тільки початок.
«Але це не привід робити висновок, що інтелектуальні професії — пустощі, а кирка і плуг — наше все. Війна не вічна. І коли вона закінчиться — постане питання: а що далі?» — зазначає Філіндаш.
Експерт підкреслює, що курс на перетворення України на аграрно-сировинний придаток — шлях у нікуди. «Ми вже давно йдемо ним, підписуючи „угоди щодо надр“ і випрошуючи чергові кредити в обмін на уран, літій і робочу силу. Через 10 років це обернеться тим, що Україна асоціюватиметься тільки з шахтами, фермами і злиденними вчителями», — пише політолог.
Водночас, нагадує він, саме уродженці України стояли біля витоків таких цифрових гігантів, як PayPal, WhatsApp, GitLab, Grammarly та багатьох інших.
«Якщо зазирнути глибше — один із перших комп'ютерів у світі — „МЭСМ“ — був створений у Києві. А в 1960-х роках під керівництвом академіка Віктора Глушкова була розроблена система ОГАС — провісник Інтернету. Кібернетика, математика, інженерні школи — все це в нас уже було. Чому б не згадати це і не вкластися туди, де конкурентна перевага — мозок, а не геологія? Зараз здається, що це „не про нас“. Як не про нас була розробка дронів — тепер Україна один зі світових лідерів у цьому напрямку», — акцентує експерт.
Він вважає, що Україна має заявити про себе в перегонах ШІ, поряд зі США та Китаєм. Для цього необхідні цільова державна стратегія, системна підтримка, довгострокові інвестиції в освіту і прикладні розробки.
«AI буде в кожному будинку, кожній школі, кожній лікарні — вже через 5 років. Якщо ми не сядемо в цей поїзд зараз, потім уже буде пізно», — резюмує Філіндаш.67
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