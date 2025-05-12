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Буде біліший за білий: простий спосіб «врятувати» підошву улюблених кросівок
Для того, аби білі кросівки залишалися білими, для їхнього чищення можна використовувати, зокрема, мильний розчин з невеликою кількістю нашатирного спирту, а для подошви — зубну пасту.
Взагалі, є чимало лайфхаків, які дозволяють відбілювати взуття, яке при використанні швидко жовтішаєаа. Один з них пропонує видання «На пенсії». Так, для того, аби повернути рідний колір білій підошві, знадобиться лише ацетон.
Для цього 2−3 краплі ацетону наносять на ватяний диск та протирають забруднені ділянки. Жовтизна має зникнути вже після першого очищення. Якщо плями старі, то процедуру рекомендують повторити кілька разів.
Варто пам'ятати, що ацетон може видалити кольорові написи. Так що перед процедурою їх варато прикрити, аби запобігти потраплянню їдкої рідини.
Ще одним засобом очищення може стати сода, яка дозволяє видаляти навіть застарілі плями.
Фото Pixabay116
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