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Клуб споживачів

Просто і без «хімії»: навіщо досвідчені господині засипають соду в пральну машину

16:52 14 березня 2025
Сода здатна видаляти навіть застарілі плями на одязі. Фото Pixabay

Блогерка зі США з «ніком» Clean-mama радить проводити «чистку» пралки за допомогою оцту та води.

Ще одну корисну пораду, яка стосується прання та пральної машинки, надали фахівці з клінінгу з Британії, які радять використовувати харчову соду.

«Іноді навіть дорогі порошки не завжди допомагають домогтися відпрання речей з першого разу. Тим не менш, є простий лайфхак з содою, що допомагає позбавитися навіть складних і застарілих плям», — вважають вони.

Адже сода є вкрай помічним засобом, коли потрібно щось відмити, не використовуючи хімію. У тому числі й застарілі плями, що просто в'їлися у тканину. Також сода освіжає не гірше за дорогий порошок.

Втім, сода корисна не лишен для речей, а й для самої машинки — адже очищує її зсередини від бруду та накипу.

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Для стандартного прання достатньо лише 2 столових ложок харчової соди. Втім, якщо ви збираєтеся прати сильно забруднені речі, краще насипати вдвічі чи навіть утричі більше.

Про те, як зробити так, щоб пральна машинка із несправними амортизаторами «не танцювала», читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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