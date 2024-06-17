Легко, швидко і бюджетно: як почистити білі кросівки влітку

Зубну пасту, окрім прямого її застосування, господині часто використовують під час прибирання. Наприклад, якщо змішати пасту з пивом, то нею можна легко видалити вапно на раковинах та кранах.

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Також її застосовують для відбілювання, у тому числі й білих кросівок, які такі гарні влітку, коли чисті. Але брудняться вони, на жаль, дуже швидко. Один із засобів для відбілювання взуття пропонує авторка каналу «Господарочка».

Вона використовує зубну пасту, рідке мило та соду.

Текстильне взуття можна також обробити мильним розчином з невеликою кількістю нашатирного спирту, а білу підошву почистити зубною пастою. Підійде й засіб з прального порошку, перекису водню й оцту (у рівних частинах). Ним кросівки чистяться за допомогою зубної щітки.

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Якщо забруднилися шкіряні кросівки, то також можна використовувати й інші лайфхаки. Наприклад, протирати взуття сумішшю яйця з молоком, а потім протерти кросівки. Допоможе у видаленні бруду й розчин господарського та дігтярного мила, який наноситься на 20 хвилин, а потім змивається.

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Фото Pixabay

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