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Чому багаті люди здають у ремонт своє взуття: ці секрети можуть стати вам у пригоді
Ця історія обросла легендами. Якось бутік елітного взуття відвідав чоловік у досить поношених туфлях. Коли він попросив продавчиню дати йому приміряти пару, вона холодно відповіла: «Вашого розміру зараз немає». Він попросив показати йому інші туфлі, але відповідь була такою самою. Чоловік пройшовся магазином та пригледів ще одну пару взуття. Звернувся до іншої продавчині. І знову отримав ту саму відповідь. А за годину продавчинь було звільнено. Виявилося, що чоловік у поношених туфлях… власник мережі бутіків елітного взуття.
Так, заможні люди часто віддають перевагу не новому взуттю, а зручному, розношеному, в якому нога почувається комфортно. Такі черевики та туфлі носять десятиліттями, періодично ремонтуючи. А потерта шкіра лише додає їм особливого шику. Таке взуття доглядають, як дорогий автомобіль.
Яке взуття варто ремонтувати, а не викидати? Високоякісне та зручне. Ремонт обійдеться вам дешевше, ніж покупка нового, а комфортність — той критерій, який має бути на першому місці. Не варто ремонтувати неякісне взуття, а також те, яке безнадійно застаріло.
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Фото Pixabay101
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