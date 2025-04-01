Ця модель взуття — найкраща інвестиція в гардероб: три причини слідувати такому тренду

Взуття на низькому ходу з відкритою п'ятою, що нагадує домашні капці, цього року на піку популярності. Воно неймовірно зручне. І це перша причина, чому його варто мати у своєму гардеробі. Якось придбавши це взуття, ви полюбите його на все життя.

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Таке взуття зручно не лише носити, а й одягати. І це друга причина його популярності.

Крім того, таке взуття має стильний вигляд і чудово поєднується з багатьма видами вбрання: спідницями, сукнями, штанами, шортами… Воно ідеально підходить до одягу з деніму.

Особливо популярні моделі з закритим носом, і їхня зручність очевидна.

У пріоритеті сьогоднішньої моди — зручність та комфорт. Такі речі забезпечують чудове самопочуття. А що може бути важливішим? Не варто страждати в тому, в чому вам незручно. Зручне взуття — те, що не доставляє вам негативних емоцій та дозволяє будувати плани, а не думати про те, як швидше дістатися додому та перевзутися.

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Красиво те, що функціонально, — сьогодні це головна ідея дизайну. І, до речі, це стосується не лише взуття, а й, наприклад, дизайну інтер'єру.

Раніше стилістка розповідала про кращу інвестицію весняного сезону — короткий тренч, чому його варто купити.

Фото Ольги Сметанської

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