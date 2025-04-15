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Стиль життя

На підборах, танкетці або з пласкою підошвою: чорні босоніжки знову будуть у тренді цього літа

22:28 15 квітня 2025
чорні босоніжки, фото Ольги Сметанської, «ФАКТИ»

Літо вже не за горами. А це означає, що потрібно придивитися до взуття та одягу для цієї пори року.

Чорне літнє взуття переживає ренесанс. Воно поза часом і поза модою, проте останні десятиліття було дещо відсунуто на задній план кольоровими босоніжками й сабо. Іноді модниці купували літнє взуття чи не під кожне вбрання. Жовті босоніжки — під жовту сукню, зелені — під зелену, помаранчеві — під помаранчеву…

Але сьогодення диктує раціональніший підхід до вибору предметів гардеробу. Багато хто замислюється над тим, як купити мінімальну кількість взуття, що пасуватиме до максимальної кількості одягу.

Чорні босоніжки — саме один з таких варіантів. Важливо вибрати модель, яка вам підходить за стилем та зручністю. Сьогодні актуальні чорні босоніжки на підборах будь-якої висоти, на танкетці та з пласкою підошвою.

Найкращою покупкою вважаються ті, які поєднуються з багатьма речами у гардеробі. Такі босоніжки прослужать не один сезон за умови акуратного ставлення. Вибирайте взуття з мінімумом декору, тоді воно прослужить довше. По-перше, воно не так швидко вийде з моди, по-друге, камінці або намистини часто губляться, а без них, погодьтеся, вигляд вже зовсім не той.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про секрети вибору взуття з розкльошеним підбором.

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Фото Ольги Сметанської

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