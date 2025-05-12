Близнюкам — «Закохані» та важливе рішення, Рибам — «Смерть» та початок нового етапу: Таро-прогноз на вівторок, 13 травня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 12 по 18 травня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 13 травня 2025 року. Енергія цього дня за картами Таро вказує на важливі внутрішні зрушення, нові можливості та необхідність чесного погляду на своє життя, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Правосуддя

Козерогам важливо зберігати об'єктивність та чесність. Ваші дії повернуться у тій формі, в якій були зроблені. Це гарний день для вирішення юридичних питань та відновлення справедливості. Можливо, ви проясните стару ситуацію. Пам'ятайте, що істина сильніша за емоції, і чиніть по совісті — це приведе до гармонії.

Водолій — П'ятірка Мечів

Водоліям варто поставити запитання: чи має сенс те, чим вони займаються? «П'ятірка Мечів» вказує на втому і вигоряння. Можливо, ви витрачаєте сили на непотрібні цілі. Сьогодні важливо визначити, чого ви хочете, і змінити курс, щоб направити енергію на те, що вас надихає.

Риби — Смерть

Риби переживають період трансформації. «Смерть» не означає кінець, а початок нового етапу. Можливо, ви відчуваєте, що настав час відпустити старе. Чим швидше ви зробите це, тим легшими будуть зміни. День підходить для переосмислення та відмови від шкідливих звичок.

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Овен — Туз Жезлів

Овнам випадає шанс розпочати важливу справу, особливо у відносинах. Це зручний момент для відвертих розмов, але уникайте різкості. Якщо хочете прояснити ситуацію, не проґавте можливість. Також день вдалий для творчості та самовираження.

Телець — Шістка Денаріїв

Тельці можуть отримати допомогу, але важливо, щоб це був двосторонній процес. Будьте вдячні за минулу підтримку та знаходьте спосіб відплатити. День підштовхує до чесного погляду на борги та відновлення балансу через добрі вчинки.

Близнюки — Закохані

Близнюкам доведеться прийняти важливе рішення в особистому житті. Карта «Закохані» вказує на роздоріжжя, де старе більше не працює, а нове вимагає сміливості. Це момент змін і не варто відкладати. День підходить для відвертих розмов та зізнань.

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Рак — Четвірка Жезлів

Для Раків день буде спокійним та гармонійним. Ви відчуєте впевненість у собі та завершите важливі справи. Це чудовий момент для відпочинку та спілкування з близькими. Також можливі приємні звістки, що підтверджують, що ви на вірному шляху.

Лев — Четвірка Мечів

Леви повинні сповільнитись і переосмислити свої цілі. Це гарний час для перезавантаження, але не слід занадто довго залишатися осторонь, щоб не зашкодити репутації. Знайдіть баланс між усамітненням та активною участю у житті.

Діва — Десятка Жезлів

Дівам варто подумати про свою відповідальність. Можливо, ви взяли на себе дуже багато. Сьогодні вищі сили перевіряють вашу щирість. Не уникайте проблем — вирішуйте їх, і через працю повернете собі внутрішню силу та повагу.

Терези — Лицар Кубків

Для Терезів відкриваються нові почуття та можливості. Хтось може виявити симпатію чи зробити цікаву пропозицію. Будьте відкриті до всього нового та не бійтеся ризикувати. Це час для змін та самовираження.

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Скорпіон — Блазень

Скорпіони переживають день несподіваних рішень та сміливих вчинків. Це час для початку нового виходу з рутини. Не бійтеся діяти імпульсивно, але пам'ятайте про здоровий глузд і відповідальність за свою свободу.

Стрілець — Дев'ятка Кубків

На Стрільців чекає вдалий день: можливе виконання бажання чи отримання нагороди. Енергія «Дев'ятки Кубків» приносить гармонію та задоволення, але може вимагати жертв. У результаті ви будете задоволені результатом та відчуєте приплив сил.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.

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