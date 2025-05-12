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Померла зірка «Діамантової руки» та інших фільмів Гайдая

20:25 12 травня 2025
Померла зірка Діамантової руки Ніна Гребешкова

У листопаді минулого року пішла з життя зірка фільму «Діамантова рука» Світлана Світлична, а нещодавно стало відомо про смерть ще однієї героїні цього фільму Ніни Гребешкової. Вона померла на 95-му році життя. Про це повідомили у Спілці кінематографістів росії, повідомляє ВВС.

Нагадаємо, що Гребешкова — вдова радянського режисера Леоніда Гайдая. Популярність їй принесли ролі у фільмах «Діамантова рука», «Кавказька бранка, або Нові пригоди Шурика», «12 стільців», «Не може бути!», «Спортлото-82» та інших.

Гребешкова народилася 29 листопада 1930 року у Москві. Батько — Павло Олександрович Гребешков, працював маляром; мати — Катерина Іванівна Гребешкова, була кравчиною. У 1954 році закінчила ВДІК (майстерня Володимира Білокурова). Цього ж року знялася в Івана Пир'єва у картині «Випробування вірності». З 1954 по 1990 роки — актриса Театру-студії кіноактора.

Як писали «ФАКТИ», у січні в росії померла відома акторка Євгенія Добровольська. Вона померла у віці 60 років. Добровольська останній рік боролася з тяжкою хворобою.

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