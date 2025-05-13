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Дзеркальні серця та довжелезний шлейф: подробиці виступу гурту «Циферблат» на «Євробаченні»
Сьогодні, 13 травня, у Базелі (Швейцарія) відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Саме на ньому під номером пʼять виступлять представники від України — гурт «Циферблат» — з піснею Bird of Pray. Голосування глядачів вирішить, чи пройде гурт до фіналу «Євробачення», який відбудеться 17 травня.
У першому півфіналі виступлять пʼятнадцять учасників. У тому числі фаворити букмекерів — гурт зі Швеції. Він вийде на сцену під номером шість. Також свої номери покажуть музиканти з Іспанії, Італії та Швейцарії, які автоматично потрапляють до фіналу.
На сцені півфіналу зʼявиться й представниця від України на «Євробаченні-2024» Jerry Heil. Вона виступить у спільному номері з представниками Португалії, Греції та Литви.
— Вірю у щасливі підказки долі, — сказала Jerry Heil у проєкті ЖВЛ (1+1). — Декілька місяців тому я раптово захотіла вчити французьку мову, хоча до цього вона мені не подобалась. А через пару місяців прийшла звістка, що мене кличуть на «інтервал-акт» на «Євробаченні» співати пісню французькою мовою. Для мене «Євробачення» стало зустріччю випускників.
За словами музикантів гурту «Циферблат», вони налаштовані отримати задоволення від своєї участі в «Євробаченні-2025». За режисуру номера відповідає режисерка Марія Коростельова, відома за співпрацею з учасниками Нацвідбору. Сценічні образи створював дизайнер Іван Фролов. За словами модельєра, на костюмах хлопців багато деталей: дзеркальні серця, спідниці поверх штанів і велетенський шлейф барабанщика Федора Ходакова, який надягається прямо перед виходом на сцену.
Нагадаємо, перший півфінал «Євробачення» відбудеться 13 травня о 22:00 за київським часом. Другий півфінал запланований на 15 травня.
Раніше «ФАКТИ» писали, що мережа була обурена сценічними образами гурту «Циферблат».112
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