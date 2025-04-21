Зефірки: мережа відреагувала на новий образ представників України на «Євробаченні-2025»

Популярний гурт «Циферблат», який у 2025 році буде представляти Україну на «Євробаченні», завершив участь у вечірках, які зазвичай проводяться напередодні міжнародного конкурсу. Музиканти виступили у Берліні та Мадриді і повертаються до України, щоб остаточно відпрацювати номер. Відомо, що на початку травня українська делегація вирушить до Базеля (Швейцарія), який у цьому році приймає учасників та гостей «Євробачення».

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На своїй сторінці у соціальній мережі учасники гурту «Циферблат» показали світлини зі свого виступу у Мадриді та подякували організаторам за теплий прийом.

«Мадрид, день номер 2, — написали музиканти. — Дякуємо препаті».

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Шанувальники гурту приєдналися до обговорень нового образу хлопців, і зауважили, що яскраве вбрання їм дуже личить.

«Зефірки, ви такі молодці», — натякнули на кольори костюмів музикантів.

«Просто неймовірні Ziferblat як завжди на найвищому рівні», — додали у коментарях.

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«Вау, такі прекрасні, — не стримали почуттів. — Неймовірний, емоційний, яскравий виступ, найкращі, як завжди. Пишаємось».

Нагадаємо, представники України будуть виступати у першому півфіналі, 13 травня під номером пʼять. Другий півфінал запланований на 15 травня, а 17-го відбудеться грандіозний гала-фінал «Євробачення-2025».

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Названі оновлені дані букмекерів щодо переможців на «Євробаченні-2025».

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