Букмекери знизили шанси України на «Євробаченні»: що сталося

У швейцарському місті Базель стартував 69-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Нагадаємо, що перемогу країні приніс виступ Nemo торік у Мальме (Швеція). Україну на конкурсі у Швейцарії представляє гурт «Циферблат» з піснею Bird of Pray. Вже завтра, 13 травня, вони виступлять у першому півфіналі «Євробачення» під номером п'ять.

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На жаль, за прогнозами букмекерів, у шансах на перемогу хлопці не підіймалися вище за 10 місце. Ще тиждень тому вони посідали у рейтингу 13-ту позначку, а після першої репетиції спустилися на 14-те місце. Перемогу прогнозують гурту зі Швеції.

Традиційно «Євробачення» стартувало з хідника бірюзового кольору. Цьогоріч він став найдовшим за всю історію конкурсу.

Гурт «Циферблат» на своїй сторінці у соціальній мережі викладав деталі появи серед публіки. Для виходу музиканти обрали образи від українських дизайнерів. Брати Валентин і Даниїл Лещинські — чорні штани та блузи плісированої фактури чорного та пурпурового кольору. Барабанщик Федір Ходаков — коричневий костюм від Андреаса Білоуса та Андрія Моськіна, натхненний естетикою та поетичним українським кіно 60−70-х років.

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З'явившись на хіднику, музиканти відразу побігли фотографуватися з українцями, які вітали групу біля доріжки. Пізніше разом з журналістом з Латвії заспівали «Ой у лузі червона калина». Відомо, що «Циферблат» зустрівся з дітьми, які були евакуйовані до Швейцарії з Маріуполя.

Не обійшлося на хіднику й без скандалів. Під час прямої трансляції були показані 36 країн-учасниць замість 37-ми, які вийдуть на сцену. Під час проходу гурту з Португалії в ефірі йшло інтерв'ю з іншими представниками. До того ж натовп обсвистав представницю Ізраїлю. Один з палестинських мітингувальників навіть прорвався на хідник і сів на ньому з прапором країни.

Нагадаємо, «Євробачення» дещо змінило свої правила.

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Вже 13 травня відбудеться перший півфінал, другий — 15-го, а фінал «Євробачення-2025» відбудеться 17-го травня. Відомо, що подію коментувати в Україні традиційно буде Тімур Мірошниченко. Разом з ним у студії з'являться співачка Alyona Alyona, ведучий Олександр Педан та комік Влад Куров. До речі, Jerry Heil, з якою Alyona Alyona виступала на «Євробаченні» минулого року, вже у Базелі та вийде на сцену конкурсу як гостя.

"Євробачення" коментувати в Україні традиційно буде Тімур Мірошниченко. Разом з ним у студії з'являться співачка Alyona Alyona, ведучий Олександр Педан та комік Влад Куров

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що у соцмережі розкритикували сценічні костюми гурту «Циферблат».

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