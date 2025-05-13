Друга іноземна: у французьких коледжах та ліцеях вивчатимуть українську мову

У вересні 2025 року у Франції стартуватиме пілотний проєкт по вивченню української мови як другої іноземної. Про це повідомляють «ФАКТИ» з посиланням на Посольство України у Франції.

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Як йдеться у повідомленні, українську мову вивчатимуть у французьких ліцеях та коледжах. У дипломатичному представництві зазначили, що це стало можливим у результаті тривалої та послідовної роботи Посольства у взаємодії з французькими партнерами — Міністерством національної освіти, Міністерством Європи та закордонних справ Франції, а також депутатами Національних зборів

За словами міністерки національної, вищої освіти та досліджень Франції Елізабет Борн, перші практики реалізовуватимуться у чотирьох академічних регіонах Франції, зокрема: Паризькому, Приморських Альпах (Ніцца), Версалі, Кретеї.

Про це чиновниця повідомила у своєму листі до міністра освіти й науки України Оксена Лісового.

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У свою чергу, в українському посольстві зазначили, що така кампанія є важливим кроком до ширшого визнання української мови у французькій освіті.

Варто зазначити, що у французькіх навчальних закладах друга іноземна мова вводиться з 12 років, тобто, після початкової школи. Вона доповнює англійську, яку діти вивчають з початкових класів. При цьому, учні старших класів ліцеїв зможуть вивчати українську мову як частину підготовки до вищої або професійної освіти.

За інформацією «Укрінформу», станом на кінець 2024 року на території Франції функціонували 22 українські освітньо-культурні центри. При цьому до повномасштабного вторгнення рф — лише п'ять.

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В агентстві зазначають, що більшість цих освітніх закладів позиціонують себе як українські суботні чи недільні школи, орієнтовані на викладання української мови, літератури та історії, розвиток і підтримання творчих здібностей.

Нагадаємо, Закон про забезпечення функціонування української мови як державної в Україні ухвалили та почали впроваджувати у життя задовго до початку широкомасштабної російської агресії.

Раніше повідомлялося, що Рада схвалила законопроєкт про права нацменшин, який потрібний для вступу до ЄС.

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