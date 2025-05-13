Китай, Австралія, Японія, Південна Корея і Швейцарія: ГУР назвало тих, хто допомагає рф робити нову ракету «Бандероль»

У той час, як КНДР офіційно визнає свою участь у війні проти України, ціла низка дружніх до України країн бере участь у створенні нової російської ракети. Йдеться про S8000 «Бандероль»

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Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, встановлено, що розробник ракети — підсанкційне підприємство «кронштадт». Основним її носієм є БпЛА «Оріон» виробництва тієї ж компанії, також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних вертольотів Мі-28Н.

Особливістю ракети є її здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), зберігаючи при цьому характерну траєкторію польоту крилатої ракети. Сама «Бандероль» оснащена бойовою частиною масою до 150 кг, вона здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо використовується авіаційний гас.

У виробництві ракети зафіксовано використання іноземних компонентів, зокрема:

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реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) — двигун для авіамоделювання, який продається навіть через онлайн-майданчики (орієнтовна вартість на AliExpress — $ 16 тис.);

телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія, що передає інформацію про стан ракети в польоті;

інерціальна навігаційна система, ймовірно китайського походження;

акумуляторні батареї Murata (Японія);

сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);

завадозахищена CRP-антена Комета-М8 (рф, «вниир-прогресс») — також використовується в «геранях», УМПК, УМПБ;

Майже два десятки мікрочипів американських, китайських, швейцарських, японських і південнокорейських виробників. Більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через мережу «чіп і діп» — одного з найбільших російських дистриб'юторів електроніки.

«Загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання», — наголосили в ГУР.

Раніше ГУР і СБУ змогли вперше у світі залпом ракети з морського дрона знищити російський бойовий літак Су-30.

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