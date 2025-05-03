Вперше у світі: українці ударом з морського дрона Magura знищили російський бойовий літак

Вночі 2 травня під час масованої атаки на Новоросійськ спецпризначенцями ГУР у взаємодії з СБУ та Силами оборони у Чорному морі ліквідовано російський Су-30.

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«Це перше у світі знищення бойового літака морським дроном», — зазначили у ГУР.

Удар по російському літаку здійснили воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.

«Багатоцільовий винищувач держави-агресора росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море — на дно володінь безжального «Нептуна», — розповіли у розвідці.

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Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту, додали у ГУР.

Першими про знищення літака Су-30 повідомили російські Telegram-канали. Повідомлялося, що пілоти встигли катапультуватися, їх врятував цивільний контейнеровоз VICTORIA FORTUNE (IMO 9 744 673), який ходить під прапором Панами.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко нагадав, що «домінування Чорноморського флоту рф у Чорному морі рф втратила ще раніше, коли їхній флот став практично беззахисним».

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Частину флоту росія відвела в Новоросійськ, але і там захистити його дуже важко.

«Останнім часом захист проти водних дронів забезпечувала авіація, але тепер росія і повітря програє у Чорному морі, бо дрони збивають літаки і гвинтокрили», — додав Коваленко.



Нагадаємо, 31 грудня 2024 року завдяки ракетному морському дрону Magura V5 спецпризначенці ГУР МО України вперше у світі знищили повітряну ціль ― два російські гелікоптери Мі-8.

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