Гучна справа: в Іспанії затримано Олега Гладковського

У 2022 році в НАБУ розповідали про корупційні схеми, які дозволяли військовозобов'язаним незаконно виїжджати з України. У відповідному дослідженні, зокрема, фігурувало й ім'я експершого заступника секретаря РНБОУ Олега Гладковського.

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А наразі в Національному антикорупційному бюро заявляють про затримання в Іспаніі колишнього першого заступника секретаря Радбезу у справі щодо зловживання на закупівлі автівок для армії. Прізвище затриманого, звісно, не називають.

«14 травня 2025 року на території Королівства Іспанія правоохоронними органами затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, який також обіймав посаду Голови Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу та розшукувався НАБУ з червня 2024 року. Вирішується питання щодо екстрадиції особи до України», — йдеться у повідомленні.

В НАБУ заявляють, що затриманому спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони інкримінують організацію закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами, що призвело до понад 17 млн грн збитків державі.

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Нагадаємо, що ексчиновнику ще рік тому ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді заочного арешту.

«В ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс».

У жовтні 2019 році повідомлено про підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО. У квітні 2020 року — ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони», — повідомляла тоді Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Нагадаємо, що днями співробітники НАБУ проводили обшуки у керівництва НГУ, а в МВС заявили про службове розслідування та відсторонення шістьох посадовців керівної ланки матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії.

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Фото з Вікіпедії

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