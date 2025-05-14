Ці речі варто прибрати перед приходом гостей: чому деякі нюанси дуже важливі

Ви з нетерпінням чекаєте на гостей. Все вже готове до їхнього приходу. Однак є речі, які варто прибрати зі звичних місць.

Перш за все ваші особисті рушники у ванній кімнаті. Залишіть лише чисті для гостей. Ці рушники мають бути бездоганними — без плям. Якщо білі, то білизна має бути ідеальною, як у готелі.

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Не залишайте в мильниці шматок мила, що розмокнув. Помістіть у неї нове мило. Адже гості неодмінно захочуть помити руки.

Заберіть з ванної кімнати нижню білизну.

Не залишайте на видноті ліки. Це допоможе вам уникнути зайвих запитань. Крім того, якщо гості прийдуть з маленькими дітьми, ліки на видному місці точно вже не мають бути.

Звичайно, ви довіряєте своїм гостям, але все ж таки цінні речі — прикраси, гроші, а також документи — приберіть подалі. Не варто зберігати у доступному місці цінні статуетки. Адже, наприклад, дитина може їх ненароком розбити.

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Ці поради допоможуть вам уникнути небажаних ситуацій, які можуть виникнути.

Раніше про тонкощі організації домашнього фуршету «ФАКТАМ» розповіла кулінарка Оксана Вознюк .

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Фото Ольги Сметанської

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