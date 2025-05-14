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Ці речі варто прибрати перед приходом гостей: чому деякі нюанси дуже важливі
Ви з нетерпінням чекаєте на гостей. Все вже готове до їхнього приходу. Однак є речі, які варто прибрати зі звичних місць.
Перш за все ваші особисті рушники у ванній кімнаті. Залишіть лише чисті для гостей. Ці рушники мають бути бездоганними — без плям. Якщо білі, то білизна має бути ідеальною, як у готелі.
Не залишайте в мильниці шматок мила, що розмокнув. Помістіть у неї нове мило. Адже гості неодмінно захочуть помити руки.
Заберіть з ванної кімнати нижню білизну.
Не залишайте на видноті ліки. Це допоможе вам уникнути зайвих запитань. Крім того, якщо гості прийдуть з маленькими дітьми, ліки на видному місці точно вже не мають бути.
Звичайно, ви довіряєте своїм гостям, але все ж таки цінні речі — прикраси, гроші, а також документи — приберіть подалі. Не варто зберігати у доступному місці цінні статуетки. Адже, наприклад, дитина може їх ненароком розбити.
Ці поради допоможуть вам уникнути небажаних ситуацій, які можуть виникнути.
Раніше про тонкощі організації домашнього фуршету «ФАКТАМ» розповіла кулінарка Оксана Вознюк .
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Фото Ольги Сметанської87
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