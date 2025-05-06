Фуршети — зручна форма харчування для учасників різноманітних форумів, яка дозволяє поспілкуватись у неформальній обстановці.

Фуршетний стіл можна влаштувати і для гостей вдома. Зокрема, до дня народження. Свято у такому форматі стане незабутнім. Готуйте із задоволенням! Не бійтесь експериментувати зі смаками та відкривати для себе щось нове та цікаве.

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В інтерв’ю «ФАКТАМ» кулінарка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних кулінарних конкурсів Оксана Вознюк розповіла про секрети організації фуршетів та поділилась рецептом ягідного суфле, яке не залишить байдужим нікого з гостей.

«Серед гарячих закусок популярні мінішашлички, курячі рулетики в беконі, крученики…»

- Фуршетні закуски — це порційні мініваріації закусок, — говорить Оксана Вознюк. — Зазвичай страви, які готують на фуршет, є вишуканими та мають вигляд справжніх кулінарних шедеврів. Досить бюджетними можна вважати різні види закусок на шпажках: сирні кульки, канапе з оселедця, печінкове парфе… Окрім мінізакусок, на фуршеті також пропонують святкові гарячі страви: порційні або ж у спеціальних мармітах (посудинах з підігрівом, завдяки яким страва залишається довго теплою). Це можуть бути мінішашлички, овочі гриль, курячі рулетики в беконі, крученики… Також на фуршетах подають мініатюрні порційні десерти.

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Це окрема зона кенді-бару, де виставляють десерти та напої. Зазвичай організацією фуршетів займаються кейтерінгові компанії, у яких є різний спектр послуг. Фуршети замовляють для учасників конференцій та тренінгів, щоб люди мали можливість перекусити і поспілкуватись в приємній атмосфері. Також цей формат популярний у святкуванні весіль та днів народження.

Оксана Вознюк: «Зазвичай страви, які готують на фуршет, є вишуканими та мають вигляд справжніх кулінарних шедеврів»

— Які поради дасте тим, хто хоче організувати фуршет на день народження вдома?

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- Намагайтесь зробити меню фуршету різноманітним, враховуючи смаки та уподобання ваших гостей. Дуже добре, коли основні інгредієнти у стравах не повторюються. Якщо, наприклад, серед страв є креветки на шпажках, то не варто робити й салат з креветками. Краще використати лосось чи якусь іншу рибу. Мені завжди хочеться, щоб гості заходу отримали максимально смачний екскурс у чарівний світ гастрономії. Я дуже радію гарним відгукам поціновувачів смачних страв. Дуже важливо скласти різноманітне меню, щоб кожен з гостей міг вибрати страву на свій смак. Наприклад, щоб вегетаріанець мав вибір з овочевих страв, любителі м’яса та риби — з м’ясних та рибних.

Кожна закуска на фуршетному столі має виглядати апетитно

«Варто подбати, щоб кожну страву було зручно їсти»

— Чи має значення послідовність у нанизуванні інгредієнтів на шпажку?

— Якщо плануєте шпажку ставити, а не класти, тоді це має значення. Першим має бути інгредієнт з твердою структурою і рівний .Це може бути шматочок сиру, ананасу або огірка чи грінка, на яку ви плануєте нанизувати подальші інгредієнти — оливку, чері, креветку… Що стосується суто естетики, то гарно виглядає закуска з інгредієнтами різного кольору.

— Яких інгредієнтів порадите уникати у стравах на фуршетах?

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- Не варто використовувати занадто гострі спеції та перець «чилі», бо не всі люблять та можуть за станом здоров’я вживати таку їжу. Для любителів гострого прянощі можна подати окремо. Також важливо, щоб елементи декору добре тримались на закусці чи десерті, щоб зручно було їсти і не думати про те, що щось може впасти на одяг і зіпсувати загальне враження від свята.

«Люди намагаються більше звертати увагу на здорове харчування» .

— Які зараз тренди у фуршетах?

- Популярні глазуровані фігурні мінізакуски. Часто вони стилізовані під овочі, ягоди та фрукти. Я дуже люблю створювати такі закуски. Для їх приготування потрібні спеціальні силіконові форми. Це можуть бути паштети, покриті глазур’ю, стилізовані під помідор чи вишню, або креветки з кукурудзяним мусом, стилізовані під кукурудзу. Саме такі дивовижні закуски зараз у тренді. Популярні булочки бао. Це парові булочки азійської кухні у вигляді мушлі, які начиняють різноманітними начинками з м'ясом та овочами, використовуючи екзотичні соуси. Щодо загальних тенденцій, люди намагаються більше звертати увагу на здорове харчування. Замовляють менш калорійні страви — наприклад, овочеві. На такому фуршеті буде доречним, скажімо, хумус з броколі, болгарським перцем, огірком, оливками. Також актуальні морепродукти, риба, яловичина…

Так виглядає закуска у вигляді перцю — з мусом із печених солодких перців та морепродуктами всередині

— Які десерти популярні на фуршетах?

- Це залежить від смаків організатора фуршету та його гостей. Хтось любить мусові тістечка та суфле, а хтось віддає перевагу класичним тортам та тістечкам. Ось рецепт смородинового суфле (фото у заголовку — Авт.), яке, думаю, нікого не залишить байдужим. Смородину можна використовувати заморожену.

Смородинове суфле Смородина — 600 г

Цукор — 300 г

Желатин — 20 г

Вершки 30% - 400 г

Крем -сир — 200 г

Кардамон — 5 шт.

Бадьян — 3 шт. Смородину, цукор, кардамон та бадьян у сотейнику проварюємо орієнтовно 20 хвилин. Далі зблендовуємо до однорідної консистенції та перетираємо через сито. Замочуємо 20 г желатину у 60 г води і чекаємо, доки він набухне і стане білого кольору. Желатин підігріємо на водяній бані або у мікрохвильовій печі, не доводячи до кипіння, та введемо його у перетерту ягідну масу. Охолоджені вершки зіб'ємо з крем-сиром та поступово будемо вводити у ягідну масу. Готове суфле викладемо у порційні стаканчики та дамо охолонути й застигнути в холодильнику . І смачного!

— Можна уявити, як це смачно!

— Також за цією рецептурою можна приготувати суфле з полуниці, ожини, малини, чорниці… Чудовим поєднанням може бути смородина та ожина.



— Як довго можна зберігати таке ягідне суфле?

- Три дні у холодильнику. Десерти можуть вбирати запахи, тому вони мають бути накриті, щоб цього не сталося.

— Які страви популярні для дитячих фуршетів?

— На дитячому фуршеті зазвичай присутні сендвічі з шинкою та сиром, різноманітні фрукти, макаруни, кейкпопси, профітролі, мафіни, зефір, безе на паличці. В тренді тематичні дитячі фуршети в стилі улюблених мультфільмів.

— Яке ваше професійне кредо?

— Ніколи не зупинятись на досягнутому, бо лише розвиток та знання дають нам впевненість у тому, що ми робимо.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» відомий італійський кулінар Фабріціо Рігетті — шеф-кухар готелю Hilton Tallin Park в Естонії, розповів про гастрономічні тренди-2025.

Фото з альбому Оксани Вознюк

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