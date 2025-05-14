Дівам — «Паж Кубків» та несподівані новини, Козерогам — «Сімка Мечів» і обережність: Таро-прогноз на четвер, 15 травня

Фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 12 по 18 травня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 15 травня 2025 року. Енергії карт вказують на момент нестабільності, коли звичне може раптово змінитись, а випадкові зустрічі перерости в доленосні події, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Сімка Мечів

День потребує обережності. Хтось може бути не до кінця чесний з вами, а, можливо, і ви самі вдастеся до хитрощів задля досягнення мети. Головне — не перейти кордон та пам'ятати, що кожна дія має наслідки. Використовуйте стратегію та розум, а не силу.

Водолій — Десятка Мечів

Завершення важливого етапу може дати емоційне навантаження. Можливо, доведеться розлучитися із планами чи переконаннями, але це створює простір для нових можливостей. Дозвольте собі відпустити минуле, довіряючи процесу оновлення.

Риби — Туз Жезлів

Натхнення та нові починання! Ви відчуваєте приплив енергії та бажання рухатися вперед. Сьогодні важлива віра в себе, рішучість та готовність до змін. Довіртеся внутрішньому імпульсу — він веде вас у правильному напрямку.

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Овен.

День вибору, який торкнеться не лише особистих стосунків, а й моральних принципів. Прислухайтеся до серця та не ігноруйте внутрішні відчуття. Зберігайте чесність та усвідомленість — рішення, ухвалені сьогодні, матимуть довгострокові наслідки.

Телець — Сила

Сила — це не лише фізична міць, а й внутрішня витримка. Сьогодні важливо діяти м'яко, але впевнено, особливо у конфліктних ситуаціях. Зберігайте спокій і використовуйте мудрість, щоб досягти бажаного результату.

Близнюки — Імператор

Дисципліна та структура допоможуть вам впоратися з будь-якими завданнями. Можлива зустріч із авторитетною фігурою, що впливає на ваші рішення. Будьте організовані та послідовні, не дозволяйте емоціям брати гору.

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Рак — Помірність

Поспіх сьогодні — це не найкращий порадник. Карта рекомендує паузу для усвідомлення того, що відбувається. Можливо, назрів момент для примирення чи пошуку внутрішньої рівноваги.

Лев — Дама Жезлів

Впевненість та інтуїція допоможуть вам досягти успіху. Ви можете опинитися в центрі уваги, надихаючи оточуючих своїм прикладом. Дійте м'яко, але цілеспрямовано — гнучкість у підході стане вашою перевагою.

Діва — Паж Кубків

День обіцяє нові враження та несподівані новини. Можливі приємні сюрпризи чи знакові знайомства. Будьте відкриті і не бійтеся проявляти почуття.

Терези — Король Жезлів

Час взяти ініціативу! Ви маєте харизму і здатність вести за собою. Головне — впевненість та активні дії. Лідерство полягає не в наказах, а в умінні надихати.

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Скорпіон — Двійка Денаріїв

Баланс — ваш ключ до успіху сьогодні. На вас чекають багатозадачність і необхідність лавірувати між варіантами. Гнучкість та вміння адаптуватися допоможуть впоратися із викликами.

Стрілець — Туз Денаріїв

Перед вами відкриваються перспективні можливості. Це може бути новий проєкт, важлива зустріч чи фінансовий шанс. Головне — вчасно побачити можливості та рішуче діяти.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.

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