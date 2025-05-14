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Як припинити пити: відомий блогер попросив про допомогу
Популярний ведучий та блогер Олексій Дурнєв, який нещодавно вразив відвертістю, звернувся до мережі. На своїй сторінці в Instagram Олексій виклав пост про проблему з пияцтвом. Блогер поцікавився думкою своїх підписників, як припинити пити і чи варто це того? Він виклав свої аргументи та особисту історію.
- Шановні, а як припинити бухати? — звернувся Дурнєв до мережі. — В інтернетах, звісно, давно всі закінчили кар’єру запивох — і нема з ким обговорити. Матча на вівсяному, ранкова йога, сайклінг та фастинг — люди, що колись пили солодку алкогольну газованку на лавочках у дитячих садках, уже запускають марафони збалансованого харчування. Але чи направду всі перестали пити? Більше ніхто не прокидається з похміллям? Поговоріть про це зі мною.
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З одного боку, звісно, алкоголь — це маячня. Зранку квадратна голова, нема сил іти на тренування чи просто на прогулянку… Доводиться трохи себе ненавидіти за витрачені гроші та здоров’я й соромитися тієї дуркуватої версії, у якої язик без кісток. Стан, м’яко кажучи, не дуже. Не кажу вже про викинуті коники напідпитку.
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Звичайно, ключ у балансі. Варто не впадати в крайнощі та й не забороняти собі бути спокушеним. Але як його намацати, той ваш баланс?
Підписники підтримали Олексія у коментарях, поділившись своїм досвідом.
- Тримаю баланс, йду на ранкову йогу з похмілля, — написали у коментарях.
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