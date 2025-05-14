Як припинити пити: відомий блогер попросив про допомогу

Популярний ведучий та блогер Олексій Дурнєв, який нещодавно вразив відвертістю, звернувся до мережі. На своїй сторінці в Instagram Олексій виклав пост про проблему з пияцтвом. Блогер поцікавився думкою своїх підписників, як припинити пити і чи варто це того? Він виклав свої аргументи та особисту історію.

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- Шановні, а як припинити бухати? — звернувся Дурнєв до мережі. — В інтернетах, звісно, давно всі закінчили кар’єру запивох — і нема з ким обговорити. Матча на вівсяному, ранкова йога, сайклінг та фастинг — люди, що колись пили солодку алкогольну газованку на лавочках у дитячих садках, уже запускають марафони збалансованого харчування. Але чи направду всі перестали пити? Більше ніхто не прокидається з похміллям? Поговоріть про це зі мною.

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З одного боку, звісно, алкоголь — це маячня. Зранку квадратна голова, нема сил іти на тренування чи просто на прогулянку… Доводиться трохи себе ненавидіти за витрачені гроші та здоров’я й соромитися тієї дуркуватої версії, у якої язик без кісток. Стан, м’яко кажучи, не дуже. Не кажу вже про викинуті коники напідпитку.

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Звичайно, ключ у балансі. Варто не впадати в крайнощі та й не забороняти собі бути спокушеним. Але як його намацати, той ваш баланс?

Підписники підтримали Олексія у коментарях, поділившись своїм досвідом.

- Тримаю баланс, йду на ранкову йогу з похмілля, — написали у коментарях.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно популярна співачка Kola (Анастасія Прудіус), яка випустила неочікуваний кліп, вразила зізнанням. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала відео з концерту Біллі Айліш, на якому їй вдалося побувати. У дописі Анастасія зізналася, що здійснилася одна з її давніх мрій.

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