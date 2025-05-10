Військовий аналітик Ігаль Левін назвав дві причини того, чому росія потрібна Китаю — ресурси та «ядерна парасолька».

«Показове фото: Сі Цзіньпін — на шабаші в москві, на найголовнішому і виднішому місці, щоб чітко дати сигнал США: росія — наш актив. Ви її не заберете у нас, — пише, публікуючи фотографію путіна та Сі з параду 9 травня, Ігаль Левін. — Так, у світовому масштабі росія — то сміття: 1% від світового ВВП, жодної науки, вторинна та містечкова — як для Заходу, так і для самого Китаю — культура, жодної сучасної промисловості тощо. Але китайцям росія таки виявилася потрібна, і вони чіпко її утримують.

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Сі та путін на параді у москві 9 травня.

А на тлі загравань із москвою американців — учепляться за неї ще сильніше.

Нагадаю: у Китая глибока образа і на США, і особливо на Європу; адже сто років за мірками Пекіна — ніщо, китайські програми розвитку спокійно оперують горизонтами 50 років, а сама китайська цивілізація — це, на хвилинку, тисячі років.

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До речі, рекомендую китайський фільм «Велика справа заснування держави» (2009) — це казенна агітка, і в ній добре показаний погляд офіційного Пекіна на США: мовляв, у важкі роки, коли Мао і товариші неймовірними зусиллями об'єднували Китай, прокляті янкі чинили підступи і максимально гадили нишком.

Китайці страшенно злопам'ятні.

Те саме стосується і Японії, яка чудово знає цю злопам'ятність, і тому не випадково знову мілітаризується — насамперед у розрахунку, що, якщо буде потрібно, зможе відмахатися від Пекіна.

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Найчастіше, відповідаючи на запитання, навіщо відстала і деградантська росія така потрібна Китаю, називають дві причини: доступ до майже безкоштовної сировини та ресурсів (і це правда) і «ядерна парасолька» — багатотисячний арсенал ядерок, що дістався у спадок від СРСР (і це теж вірно).

Як на мене, є й інші причини, але ці думки поки що неструктуровані — тому залишу їх при собі".

Фото — скріншот

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