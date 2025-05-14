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Дрони ворога масовано атакували Україну: на Рівненщині є руйнування та постраждалі (фото)
Чергова ворожа атака з повітря, яку росіяни розпочали напередодні увечорі, тривала всю ніч — лише близько 7 години ранку ПС ЗСУ оголосили про відбій загрози ударних БпЛА.
За даними командування Повітряними силами, у ніч проти 14 травня противник атакував балістичною рекетою Іскандер-М/KN-23 із Криму, 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зокрема, під ударом перебувала Рівненщина. Очільник обласної ОВА Олександар Коваль повідомив, що вночі протиповітряна оборона знищила у небі нада регіоном чотири повітряні цілі.
«Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях збиття працюють відповідні служби. Дякую військовим за роботу», — зазначив він.
А міський голова Рівного Олександр Третяк вночі повідомвляв про загрозу застосування ударних БпЛА в районі обласного центру та Дубно. Тривогу в регіоні оголошували після третьої години ночі й тривала вона майже до сьомої години ранку.
Про тривожну ніч повідомляло й керівництво Кіровоградської області. Так, керівник ОВА Андрій Райкович повідомляв про масовану атаку та збиття певної кількості «Шахедів». «Головне — обійшлося без постраждалих», — додав Райкович.
В ОВА не уточнювали наслідки атаки. Тим часом місцеві тг-канали повідомляли, що ранком вибухи було чутно в області та обласному центрі, й що на Кропивницький прямувало вісім ударних дронів.
Також місцеві канали писали про вибухи, що були чутні на Хмельниччіні. Зокрема, в районі Шепетівки та Старокостянтиніва.
А очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про ворожу атаку по Нікопольщині — росіяни застосували FPV-дрони та артилерію. Вночі росіяни поцілили по Мирівській громаді, а ближче до ранку — по Нікополю та Марганецькій громаді.
Пошкоджені магазини, лабораторія, багатоквартирний будинок, лінія електропередач. Обстеження території триває.
Нагадаємо, що напередодні удень російські загарбники вдарили по Холодногірському району Харкова БпЛА типу «Молнія», а по Нечволодівці Куп'янського району — кількома КАБами.
Фото зі сторінки командування Повітряними силами ЗСУ249
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