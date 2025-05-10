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Якщо США визнають окуповані території російськими: генерал пояснив, чим це загрожує
Україна не повинна приймати невигідні для неї домовленості між США та росією, вважає генерал-лейтенант армії США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. Він переконаний, що офіційне визнання Криму та інших окупованих територій частиною росії буде катастрофою для репутації США.
«Адже ніхто інший цього не визнає. Європейські країни вже заявили, що не підтримають такого рішення. Після такого кроку авторитет США опинився б у сміттєвому баку. Також Китай зверне на це увагу. Вони зрозуміють, що США проявляють поступливість щодо територій. Тому Китай продовжить захоплювати, наприклад, частини Філіппін, Тайвань чи інші спірні острови та коралові рифи в Південнокитайському морі. Це жодним чином не сприятиме нашим зусиллям зі стримування Китаю. І, зрештою, це була б помилка», — сказав Бен Годжес.
На думку генерала, Україна не зобов'язана погоджуватись на те, про що можуть домовитись росія і США, як і будь-які інші європейські країни.
«Туреччина також цього не визнає — і це теж має значення, — додав він. — Тому сподіваюся, Україна чітко заявить, що вона цього не визнає. Нарешті, це матиме негативні наслідки для процесу відновлення. Якщо інвестиційні компанії, які могли б вкласти значні кошти у відбудову України, побачать, що росія окупувала Крим із так званим американським визнанням, навряд чи захочуть інвестувати. Це будуть передумови для відновлення конфлікту з росією після врегулювання».
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Бен Годжес переконаний, що поки путін живий, він не погодиться на результат, за якого Україна стане сильною.205
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