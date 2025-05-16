Титулований футболіст «Барселони» і збірної Нідерландів Френкі де Йонг, який виграв за останній тиждень Кубок Іспанії та чемпіонат країни, повідомив, що вони з дружиною Міккі Кімені чекають на другу дитину.

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На спільній сторінці в Instagram пара показала фото майбутньої мами (Міккі — дизайнер і колишня хокеїстка на траві) і написала: «Готуємо дещо краще за святковий торт».

До речі, Френкі, якому 12 травня виповнилося 28 років, та Мікі разом ще зі школи. У липні 2022-го футболіст зробив пропозицію коханій під час відпустки у США та Мексиці, а вже за два роки, у травні 2024-го, пара одружилася на таємній церемонії. Вони батьки сина Майлза, який народився у листопаді 2023 року.

Додамо, що віцечемпіон Ліги націй у складі збірної Нідерландів Френкі де Йонг перейшов до «Барселони» з «Аякса» у 2019 році за 75 млн євро. У складі каталонців футболіст вже виграв шість трофеїв.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у лідера «Шахтаря» та збірної України народиться друга дитина.

Фото Instagram

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