У неділю, 11 травня, на стадіоні «Монжуїк» у столиці Каталонії в рамках 35-го туру чемпіонату Іспанії відбулося вирішальне протистояння «Барселони» та «Реала», які у квітні визначили володаря Кубка країни. Вчетверте в сезоні успіх сприяв команді німця Хансі Фліка!

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Нагадаємо, що лише перемога дозволила б підопічним Карло Анчелотті, який залишає Королівський клуб (його замінить наставник «Байєра» Хабі Алонсо), зберегти шанси у боротьбі за чемпіонський титул. Але каталонці, що прикро вилетіли з Ліги чемпіонів, навіть програючи — 0:2, не залишили шансів «Реалу» і практично забезпечили собі 28-й в історії тріумф у чемпіонаті Іспанії — 4:3 (Гарсія, 19, Ямаль, 32, Рафінья, 34, 45 — Мбаппе, 4, з пенальті, 15, 70). За три тури до фінішу відставання мадридців від лідера складає 7 очок. Завіса…

Становище лідерів: 1. «Барселона» — 82 очки (35 матчів); 2. «Реал» — 75 (35); 3. «Атлетико» — 70 (35); 4. «Атлетик» — 61 (34); 5. «Вільярреал» — 61 (35); 6. «Бетіс» — 57 (34).

Нагадаємо, що «Барселона» Хансі Фліка раніше обіграла «Реал» Карло Анчелотті у матчі першого кола Ла Ліги (4:0), у Суперкубку Іспанії (5:2) та фіналі Кубка країни (3:2 у додатковий час).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» втратив звання чинного переможця Ліги чемпіонів.

Фото LaPresse

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