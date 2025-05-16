Причетним до підпалів двох будинків та автомобіля, що належать британському прем'єрміністрові Кіру Стармеру, виявився громадянин України.

Як повідомляє «Німецька хвиля», напередодні звинувачення було пред'явлено 21-річному Роману Лавриновичу, затриманому 13 травня у місті Сіденхам.

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Затриманому інкримінують три епізоди підпалів «із наміром створення загрози життю людини». Про те, чи пояснював затриманий свої мотиви, нічого не повідомляється.

Від дій затриманого постраждав автомобіль, приватний будинок Стармера, в якому він мешкав до обрання на посаду прем'єра, а також будинок на північному заході Лондона, який, як стверджується, пов'язаний із британським прем'єром. Великих збитків пожежі не завдали — в будинках пошкоджено лише вхідні двері.

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Сам Кір Стармер із сім'єю після його обрання на високу посаду живуть в офіційній резиденції прем'єрміністра Великобританії на Даунінг-стріт.

Нагадаємо, що ще минулого року розвідки попереджали керівництво європейських країн про провокації, за якими може стоять росія. До речі, нещодавно Польща закрила російське консульство у Кракові. Це сталося після того, як було встановлено причетність росії до організації підпалу торгового центру у Варшаві роком раніше.

Ілюстративне фото зі сторінки лондонської поліції у соцмережах

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