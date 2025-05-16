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Підозрюваний у підпалі будинків та автомобіля прем'єра Британії Стармера виявився українцем
Причетним до підпалів двох будинків та автомобіля, що належать британському прем'єрміністрові Кіру Стармеру, виявився громадянин України.
Як повідомляє «Німецька хвиля», напередодні звинувачення було пред'явлено 21-річному Роману Лавриновичу, затриманому 13 травня у місті Сіденхам.
Затриманому інкримінують три епізоди підпалів «із наміром створення загрози життю людини». Про те, чи пояснював затриманий свої мотиви, нічого не повідомляється.
Від дій затриманого постраждав автомобіль, приватний будинок Стармера, в якому він мешкав до обрання на посаду прем'єра, а також будинок на північному заході Лондона, який, як стверджується, пов'язаний із британським прем'єром. Великих збитків пожежі не завдали — в будинках пошкоджено лише вхідні двері.
Сам Кір Стармер із сім'єю після його обрання на високу посаду живуть в офіційній резиденції прем'єрміністра Великобританії на Даунінг-стріт.
Нагадаємо, що ще минулого року розвідки попереджали керівництво європейських країн про провокації, за якими може стоять росія. До речі, нещодавно Польща закрила російське консульство у Кракові. Це сталося після того, як було встановлено причетність росії до організації підпалу торгового центру у Варшаві роком раніше.
Ілюстративне фото зі сторінки лондонської поліції у соцмережах64
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