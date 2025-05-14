- 16:32 Мінімальна зарплата майже 11 тисяч гривень уже з 1 липня: у Раді зареєстрували законопроєкт
- 16:30 Білецький про перші кроки на посаді командира Третього корпусу: полк БпЛА, навчальний підрозділ, уніфіковане управління
- 16:27 Росіяни завдали ракетного удару по Сумах
- 16:07 На замовлення Москви: німецька поліція завадила українцям надіслати посилки з вибухівкою
- 15:41 Молода картопля на пательні: рецепт «без зайвого клопоту», який стане вашим улюбленим
- 15:21 росію офіційно визнали винною у збитті Boeing MH17 над Донбасом
- 14:50 Вогонь!: мережа в шоці від старого хіта популярного артиста
- 14:49 Вбивці «механіки»: автоексперт назвав типові помилки, яких припускаються навіть досвідчені водії
- 14:23 «Викликає погані спогади»: український дипломат розкритикував Мерца за секретність у постачанні зброї Україні
- 14:01 Для студентів-медиків планують запровадити обов'язкову військову підготовку
- 13:32 рф та Україна роблять так, щоб інша сторона розсердила першою Трампа, — ЗМІ
- 13:16 Напишу відверто: мережа відреагувала на виступ «Циферблата» на Євробаченні-2025
Підозрілий вибух і пожежі в будинках Кіра Стармера: поліція Лондона веде розслідування
Лондонська поліція веде розслідування серії загадкових пожеж, що сталися в житлових будинках, пов’язаних із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який готується до нападу росії. Зокрема, уночі на понеділок у Тафнелл-парку спалахнула пожежа після ймовірного вибуху «пожежної бомби». Очевидці повідомляють, що правоохоронці ретельно обшукували прилеглу територію у пошуках можливих доказів, пише Telegraph.
Слідство також з’ясовує, чи пов’язані ці події з іншими інцидентами—зокрема, з підпалом іншого будинку, що стався за 24 години до того, а також із пожежею автомобіля поблизу резиденції Стармера 8 травня.
Розслідуванням займається контртерористичний підрозділ поліції Лондона SO15. Джерела наголошують, що залучення спецслужб є звичайною процедурою, враховуючи високий статус власника нерухомості.
Цікаво, що події відбулися після того, як групу болгарських громадян у Великій Британії засудили до тривалих тюремних термінів за участь у шпигунській діяльності на користь росії. Водночас пожежі сталися лише через кілька днів після візиту Кіра Стармера до Києва, де він зустрівся з Володимиром Зеленським.
За підозрою у причетності до цих інцидентів затримано 21-річного чоловіка, повідомляє поліція Лондона.
Як раніше повідмляли «ФАКТИ», прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував запровадження найбільших санкцій проти росії.130
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами