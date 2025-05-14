Лондонська поліція веде розслідування серії загадкових пожеж, що сталися в житлових будинках, пов’язаних із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який готується до нападу росії. Зокрема, уночі на понеділок у Тафнелл-парку спалахнула пожежа після ймовірного вибуху «пожежної бомби». Очевидці повідомляють, що правоохоронці ретельно обшукували прилеглу територію у пошуках можливих доказів, пише Telegraph.

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Слідство також з’ясовує, чи пов’язані ці події з іншими інцидентами—зокрема, з підпалом іншого будинку, що стався за 24 години до того, а також із пожежею автомобіля поблизу резиденції Стармера 8 травня.

Розслідуванням займається контртерористичний підрозділ поліції Лондона SO15. Джерела наголошують, що залучення спецслужб є звичайною процедурою, враховуючи високий статус власника нерухомості.

Цікаво, що події відбулися після того, як групу болгарських громадян у Великій Британії засудили до тривалих тюремних термінів за участь у шпигунській діяльності на користь росії. Водночас пожежі сталися лише через кілька днів після візиту Кіра Стармера до Києва, де він зустрівся з Володимиром Зеленським.

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За підозрою у причетності до цих інцидентів затримано 21-річного чоловіка, повідомляє поліція Лондона.

Як раніше повідмляли «ФАКТИ», прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував запровадження найбільших санкцій проти росії.

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