Польща, як і інші країни ЄС, що підтримують Україну, зіштовхнулася з низкою надзвичайних подій, зокрема, підпалами та вибухами на логістичних складах.

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Рік тому, у травні 2024 року, у Варшаві спалахнулаа потужна пожежа — вогонь охопив торговельний центр Marywilska. Наразі в Польщі заявляють, що до цього має відношення росія.

«У зв'язку з наявністю доказів скоєння російськими спецслужбами огидного акту саботажу щодо торговельного центру на вулиці Маривільській, я вирішивши відгукати свою згоду на діяльність консульства російської федерації у Кракові», — заявив міністр закордонних справ РП Радослав Сікорський та додав: «У мене є повідомлення для російської влади: ми знаємо, що ви робите, для нас це неприйнятно й ми вживемо захаодів. Нагадую — після попереднього акту саботажу я закрив російське консульство у Познані».

До речі, про цю надзвичайну подію згадував напередодні й польський прем'єр Дональд Туск: «Тепер ми достеменно знаємо, що причиною великої пожежі у торговому центрі Marywilska у Варшаві став підпал, замовлений російськими спецслужбами. Частину винних уже затримано, решту встановлено і розшукують. Ми вас знайдемо!»

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Нагадаємо, що ТЦ у Варшаві згорів у ніч проти 12 травня 2024 року. Невдовзі після пожежі польскі правоохоронці затримали більше десятка підозрюваних. Тоді однією з версій була причетність росіян, яка наразі підтвердилася.

Нагадаємо, що рік тому в Німеччині горів великий завод, який виробляє зброю. Тоді також розслідувався «російський слід».

Фото — скріншот

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