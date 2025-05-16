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Спорт

Світоліна влаштувала «чаювання» з маленькою донькою Скай: миле відео

13:09 16 травня 2025
Еліна Світоліна з дочкою

Найсильніша тенісистка України (14-та у світі) Еліна Світоліна, яка перемогла у фіналі турніру у Франції дочку віцечемпіона Олімпійських ігор, показала, як проводить вільний час зі своєю 2-річною донькою Скай.

Як відомо, 30-річна Еліна рідко ділиться кадрами з малечею, яка народилася в жовтні 2022-го, і не показує її обличчя.

«Час чаювання», — написала Еліна.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна, яка одружена з французьким тенісистом Гаелем Монфісом, на двох останніх престижних турнірах в Мадриді та Римі дісталася півфіналу і чвертьфіналу відповідно і тепер готується стартувати на змаганнях серії «Великого шолома» «Ролан Гаррос» (25 травня — 7 червня у Парижі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна в «чоботі» відзначила 2-річчя дочки Скай.

Фото Instagram

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