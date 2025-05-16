Шпигувала за ППО і готувала удар по правоохоронцям: на Полтавщині знешкодили агентку росіян, яка «залягла на дно».

На Полтавщині, де восени минулого року викрили агентурну мережу та затримали двох російських агентів, нещодавно була відправлена під варту ще одна зрадниця, яка готувала нові удари ворога по області.

ВІДЕО ДНЯ

«Тоді співробітники СБУ затримали двох російських агентів, котрі коригували ворожі атаки по регіону. Зараз затримано їхню спільницю, яка після викриття осередку „залягла на дно“, а згодом отримала сигнал від кураторки на продовження підривної діяльності», — зазначили в СБУ та додали, що на співпрацю з ворогом пішла 21-річна мешканка Кременчука, яка готувала координати для повітряних атак рашистів.

Так, зрадниця спостерігала, зокрема, за адмінбудівлею місцевого правоохоронного органу, встановивши. приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Цей об'єкт ворог розглядав у якості однієї з цілей.

Готуючи авіаудари, росіяни доручили агентці виявити бойові позиції радіолокаційних станцій ЗСУ, щоб обійти ППО.

РЕКЛАМА

Втім, військові контррозвідники СБУ викрили агентку одразу після її «активації», задокументували злочини фігурантки та затримали за місцем проживання. Під час обшуків в оселі затриманої вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, з якого фігурантка «звітувала» кураторці. Персональні дані цієї кадрової співробітниці фсб уже встановлені Службою безпеки.

Затриманій повідомлено про підозру за статей про співучасть у державній зраді, вчинененої організованою групою в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше у Черкасах СБУ затримала російського агента, який намагався продати ворогу закриту інформацію про військові об'єкти Черкаської області, щоб скоригувати по них російські удари. 36-річний місцевий мешканець «втемну» використав свого знайомого військового, від якого отримав службову флешку з інформацією про один із військових об'єктів регіону.

РЕКЛАМА

Фото СБУ

131

Читайте нас у Facebook